مستشار المفتي: الفرح بميلاد سيدنا عيسى ترجمة حقيقية لمبادئ الحضارة الإسلامية

قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أرسى أصول التعامل مع مناسبات وأعياد غير المسلمين من خلال موقفه من احتفال يهود المدينة بيوم عاشوراء حيث صامه وأمر بصيامه قائلًا: «نَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ»، وأظهر موافقتهم على السبب وهو شكر المُنْعم سبحانه، وإحياء يوم فاضل في تاريخ نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام بالعبادة المشروعة لدى المسلمين، ودون مناقشة في ثبوت هذا اليوم ومدى حقيقة تحديده بعينه دون غيره من الأيام، فضلا عن كونه لم يعد ذلك مشابهة مذمومة لغير المسلمين أو اشتراكًا في عقائدهم.





وأضاف مستشار المفتي عبر الفيسبوك، أن الاحتفال والفرح بميلاد سيدنا عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام يدخل تحت عموم الأدلة الشرعيَّة التي أرشدنا الله تعالى من خلالها إلى أن الأزمان التي وُلِدَ فيها الأنبياء والرسل أيامُ سلام على العالمين، فقال عن سيدنا عيسى: (وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا) [مريم: 33].





وتابع: : قرر الفقهاء استحباب صلة غير المسلمين في مثل هذه المناسبات وبِرّهم والإحسان إليهم بوجه عام؛ بما يُعَدُّ ترجمةً حقيقية لمبادئ الحضارة الإسلامية الراقية وقِيَمِها السمحة التي تؤكد على الالتزام بالمشترك الديني والاجتماعي الذي يقوي نسيج المجتمع الواحد، وفي ذلك يقول الله تعالى: (لا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) [الممتحنة: 8].









وأكد أن أقل شيء يقال في مثل هذا الاحتفال أنه مباح شرعًا، بل ينبغي للمسلمين فعل ذلك للفرح بالزمان المبارك الذي شرفه الله تعالى بنعمة إيجاد سيدنا عيسى على نبينا وعليه السلام، لما في ذلك من دلائل التعظيم والاحتفاء والفرح بهذا الرسول الكريم وما فيها من الآيات الباهرة لطلاقة القدرة الإلهية، فضلًا عن اعتبارها عنوانًا لمحبته التي هي ركن الإيمان بنبوته ورسالته، وعملًا بمقتضيات وصية رسولنا صلى الله عليه وسلم التي قال فيها: «أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ» (صحيح البخاري/ 3443).