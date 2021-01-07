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أخبار العالم

سألتزم بالاحترازات الوقائية.. أول تعليق لـ وزير الصحة السعودي بعد تلقيه لقاح كورونا

الخميس 07/يناير/2021 - 02:30 م
وزير الصحة السعودي
وزير الصحة السعودي يتلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا
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أمينة الدسوقي
تلقى وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الخميس الجرعة الثانية من لقاح كورونا المستجد، معربًا عن شكره للقيادة الرشيدة لحرصها الدائم على صحة الفرد والمجتمع.

وحث وزير الصحة السعودي جميع أفراد المجتمع على التقيد بالتدابير الوقائية والحرص على لبس الكمامة والمبادرة بالتسجيل للحصول على لقاح كورونا، مؤكدًا أنه جارٍ العمل حاليًا على افتتاح المزيد من مراكز لقاحات كورونا قريبًا لتشمل مناطق المملكة كافة.

وقال الربيعة عبر حسابه في "تويتر": «أذكر جميع من أخذ الجرعة الأولى بضرورة أخذ الجرعة الثانية في موعدها.. مسؤوليتي تجاه وطني ومجتمعي مهمة.. لذا سأبقى ملتزمًا -بإذن الله- بالاحترازات الوقائية؛ لحماية غيري من انتقال العدوى»، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة عكاظ.

وبعد تلقيه الجرعة الثانية من التطعيم، استعرض وزير الصحة حالة "محصّن" في تطبيق "توكلنا"، مؤكدا أهمية تحميل أو تحديث تطبيق "توكلنا"، لاستعراض "الجواز الصحي".

وكان وزير الصحة قد أطلق، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي خدمة «الجواز الصحي» عبر تطبيق «توكلنا»، حيث تهدف هذه الخدمة إلى التأكيد من أن الشخص قد أكمل جميع الجرعات الخاصة بلقاح فيروس كورونا (كوفيد-19) وأصبح «محصّنا» ضد الفيروس.
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