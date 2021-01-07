خالد الجندي مهنئا شيخ الأزهر بعيد ميلاده: رمز للسلام والمحبة والخطاب العاقل

هنأ الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بذكرى مولده.

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس: أهنئ والدي وسيدي وشيخي وتاج راسي وحبيبنا كلنا وإمامنا اللي بنحبه ونحترمه ونجله فضيلة الإمام الأكبر بعيد ميلاده أو ذكرى مولده الـ 75".

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن شيخ الأزهر الشريف هو رمز للسلام والمحبة والخطاب العاقل والهدوء النفسي، وهو من علمنا أدب الخلاف والاختلاف، وهو أستاذ أساتذة العقيدة والفلسفة وكان يجمعنا جميعًا بخطابه الفياض وعلمه العظيم، معلنًا ولاءه وحبه واحترامه لشيخ الأزهر، معقبًا: "كل سنة وأنت طيب يا فضيلة الإمام".

واستهل الشيخ خالد الجندي، ، حلقة برنامجه بتهنئة أقباط مصر بمناسبة عيد الميلاد، سائلًا الله أن يجعله عيدًا مباركًا على جميع المصريين والبلاد.





ودعا خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء الخميس، بأن «يجمع الله شملهم وشمل أبناء الوطن في لحمة طيبة مباركة»، متوجهًا بالتهنئة للشيوخ الذين شاركوه في تقديم الحلقة.





وترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء أمس الأربعاء، قداس عيد الميلاد المجيد في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، بحضور عدد محدود جدًا من الآباء الأساقفة والرهبان والشمامسة، ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.