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10 نصائح لحماية الأطفال من كورونا

الخميس 07/يناير/2021 - 09:42 م
10 نصائح لحماية الأطفال
10 نصائح لحماية الأطفال من كورونا
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حياة عبد العزيز
حذر الأطباء والدراسات العلمية، من أن فيروس كورونا المستجد في الموجة الثانية يؤثر على الأطفال والشباب بشكل كبير، لذلك يجب الرعاية والاهتمام الزائد بهم.

وقدم الدكتور مجدي بدران خبير المناعة وعضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، خلال حديثه لـ "صدى البلد"، نصائح للوقاية من كورونا لدى الأطفال.

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1- غسل اليدين بالماء والصابون على مدار اليوم، أو استخدام الكحول بنسبة 60 %.
2- ارتداء الكمامة عند التواجد مع الأشخاص حتى لو كان فردا واحدا.
3- تغطية الفم والأنف بالمرفق أو بمنديل عند السعال أو العطس.
4- التخلص من المناديل المستعملة ثم غسل اليدين.
5- تجنب لمس العينين والأنف والفم إلا بعد تطهير الأيدى.

6- منع الطفل من اللعب المباشر مع الأطفال الآخرين.
7- يجب منع الطفل من ممارسة الألعاب أو الرياضات التي تحتوي على أدوات لعب مشتركة، مثل كرة السلة، أو الرياضات التي لا يمكن الحفاظ فيها على مسافة جسدية بين اللاعبين.
8- تنظيف وتطهير المنزل.
9- تنظيف أسطح الأماكن المشتركة التي تُلمَس بشكل متكرر، مثل الطاولات ومقابض الأبواب والأثاث والكراسي ومفاتيح الإنارة وأجهزة التحكم عن بعد والإلكترونيات والمكاتب والمراحيض والأحواض.
10- النوم الكافي لتعزيز المناعة.
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