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أخبار العالم

بعد اقتحام الكابيتول أمس.. بيلوسي تبدأ تحركا ضد قائد شرطة الكونجرس

الخميس 07/يناير/2021 - 09:51 م
اقتحام الكونجرس
اقتحام الكونجرس
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القسم الخارجي
أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، أن ما جرى أمس من اقتحام الكابيتول، يعد مأساة حزينة للبلاد، مشيرة إلى أنها طالبت باستقالة قائد شرطة الكونجرس في أعقاب هذه الأحداث.

واتهمت بيلوسي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتحريض أنصاره على تمرد مسلح ضد أمريكا، لافتة إلى أنه بات يشكل خطرا على الولايات المتحدة.

وأشارت إلى أن لا أحد تصور إمكانية تحريض ترامب المواطنين على العنف، مستطردة أنه لا خطط حتى الآن بشأن حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

وأمس الأربعاء، اقتحمت حشود من أنصار الرئيس دونالد ترامب الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونجرس، وصعدوا إلى الباحة الرئيسية للمبنى، ورفعوا أعلاما مناصرة لترامب.

ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

فيما صدق الكونجرس على نتائج تصويت عدد من الولايات الأمريكية في المجمع الانتخابي ضمنت للرئيس المنتخب جو بايدن أكثر من 270 صوتًا من أصوات ناخبي المجمع، وهو الحد الأدنى من عدد الأصوات المطلوبة للفوز برئاسة الولايات المتحدة.
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