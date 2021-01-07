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رياضة

22 لاعبا فى قائمة طنطا استعدادا لمواجهة منتخب السويس

الخميس 07/يناير/2021 - 10:41 م
صدى البلد
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عبدالله هشام
أعلن رضا عبدالعال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا، قائمة الفريق لمواجهة منتخب السويس ضمن منافسات الدوري الممتاز “ب” مجموعة القاهرة والمقرر إقامتها غدا الجمعة.

وضمت 22 لاعبا وهم:  محمد فتحي، محمد موسي، ابراهيم الجرايحي، سليمان عبدربه، محمد ماجد اونش، حسام غالي، عصام عادل، ابراهيم عكوكو، كريم اسامه، محمود صلاح، زيكو، ميدو جمال، محمد حسام، ساهر زيادة، محمد عوض، السيد ابو امنة، شهاب فتحي، اسامه النجار، سعيد حسن، احمد الشافعي، محمد كامل.

ويحاول عبد العال استعادة انتصارات الفريق الذى يمر بمرحلة إحلال وتجديد بعد الاستغناء عن معظم عناصر الفريق والأزمة المالية الكبيرة التى يتعرض لها النادى والتى هددت صرف مستحقات اللاعبين والتى يحاول مجلس الإدارة صرفها خلال الأيام القادمة.
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