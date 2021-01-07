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أخبار العالم

ضربة جديدة لـ ترامب.. بنس يخطط لحضور حفل تنصيب بايدن

الخميس 07/يناير/2021 - 11:18 م
مايك بنس
مايك بنس
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شيماء مصطفى
يخطط نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، لحضور حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في 20 يناير الجاري، وفقًا لما ذكره مصدر مقرب منه.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال مصدر آخر إن بنس واجه ضغوطا كثيرة ممن حوله شجعوه على الحضور، ومع ذلك، لم تتم دعوته رسميًا للحفل.

وتعد هذه ضربة جديدة من بنس إلى رئيسه ترامب، بعدما صادق على نتائج الانتخابات الرئاسية، لصالح فوز بايدن.

وكانت وسائل إعلام أمريكية، قالت في وقت سابق إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد يغيب عن حفل خليفته المنتخب، جو بايدن، في 20 يناير.

وقالت شبكة "إن بي سي نيوز"، نقلًا عن 3 مصادر مطلعة، إن ترامب يدرس الإعلان عن حملة ترشحه لانتخابات 2024، يوم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

وأوضحت المصادر، أن هناك تخطيطًا أوليًّا لأن يعلن ترامب ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة، يوم 20 يناير، ومن الممكن أن يتخذ القرار قبل هذا التاريخ.

وأكد أشخاص مطلعون على الأمر أنه بغض النظر عن إعلان الترشح، فمن غير المتوقع أن يحضر ترامب حفل تنصيب بايدن، كما أنه لا يخطط لدعوته إلى البيت الأبيض أو حتى الاتصال به.

في المقابل، يقول مسئولو حملة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أن حضور ترامب من عدمه لن يؤثر على خططهم.
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