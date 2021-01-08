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مرأة

بعد تصدرها التريند.. إطلالات مثيرة لـ فيفي عبده

الجمعة 08/يناير/2021 - 12:30 ص
صدى البلد
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رنا عصمت

تصدرت الفنانة فيفي عبده مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وهي من النجمات اللاوتي يحرصن دائما على مشاركة متابعيهن وجمهورهن أبرز الإطلالات التي يظهرن بها في مختلف المناسبات.


وتتميز الفنانة فيفي عبده  ؛ بإطلالتها الجريئة والمثيرة  التب تظهر بها فى الحفالات والمناسبات  وعبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام؛وتفضل الفساتين وبدل الرقص  التى تبرز أنوثتها وجمالها.

وتعتمد على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الكثيف بوضع الالوان الغامقة من المكياج من رسم العيون الكحل الاسود والايشادو الغامق ووضع احمر الشفاه الداكن.

نشرت الفنانة فيفي عبده، مقطع فيديو قصيرا عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، تفاعلت خلاله مع متابعيها كعادتها في فيديوهات سابقة يتم تسجيلها من غرفتها. 

وظهرت فيفي عبده، في مقطع الفيديو الذي بثته عبر حسابها على إنستجرام، وهي نائمة في سرير غرفتها، وترتدي غطاء الرأس (طاقية)، وتهنئ متابعيها بمناسبة أعياد الكريسماس والعام الجديد.

جاء ذلك بعدما ظهرت فيفي عبده، للمرة الأولى بطريقة مباشرة مع متابعيها وجمهورها، منذ تعرضها لـ وعكة صحية، والشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول وفاتها. 


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