لوك صادم لـ كارينا كابور في الشهور الأخيرة من حملها

ظهرت نجمة بوليوود كارينا كابور بـ لوك صادم في أحدث صورها بعدما اكتسبت الكثير من الوزن بسبب حملها حيث اصبحت في الشهور الاخيرة، وبدت منتفخة الوجه بشكل كبير.





وفي السطور التالية نرصد معلومات عن كارينا كابور:





هي من مواليد مدينة مومباي بالهند 20 سبتمبر 1980، ومن مدينة مومباي الهندية ويبلغ طولها 1.65 متر.





درست في مدرسة جامنباي نارسي الثانوية وتخرجت من كلية ميثيباي في مومباي.





ارتبطت كارينا كابور بعدد من نجوم بوليوود ، منهم الممثل شاهيد، والذي ارتبط بها في 2004.





تمتلك كارينا كابور 5 ملايين و300 الف متابع عبر موقع "إنستجرام".





وفي 2008 ظهر الممثل سيف علي خان الذي تزوجت منه في أواخر 2012 ثم اضطرت كارينا كابور إلى تغير اسمها إلى " كارينا كابور خان ", وانجبت منه طفلها "تيمور علي خان".





وهي من الفنانات الهنديات التي تمتلك تماثيل شمع في انجلترا وسنغافورة في متحف مدام توسو، قامت كارينا كابور بارتداء 130 فستان خلال مشوارها الفني وهي من أكثر الفنانات الهنديات أناقة.



