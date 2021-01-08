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عيار 21 يسجل 842 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 8-1-2021

الجمعة 08/يناير/2021 - 08:24 ص
الذهب
الذهب
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البهي عمرو
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية  "dmc"، اليوم، الجمعة  8- 1-2021، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر. 
 أسعار الذهب اليوم فى مصر
 سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 962 جنيها للجرام.
 سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعا 842 جنيها.
 سعر جرام الذهب عيار 18 يصل إلى 722 جنيها للجرام.
سعر الجنيه الذهب يسجل 6736  جنيها.
وفى سياق آخر قال محمد زيدان خبير أسواق المال العالمية، إن الذهب يشهد عمليات تصحيح بهدف جني الأرباح من جانب المستثمرين مع زيادة المعروض في البورصة العالمية،متوقعا استمرار انخفاض المعدن الأصفر نحو مستويات من 1802 دولار إلى 1780 دولارا شرط عدم الإغلاق أعلى مستويات 1902 دولار.
وتتأثر أسعار الذهب في مصر بشكل وثيق بحركة المعدن في الأسواق العالمية، وكذلك بحركة سعر الدولار، لذا فإن أي تغيير سينعكس على السعر فورا بالسوق المحلية.

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