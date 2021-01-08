تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة أستون فيلا بكأس الاتحاد الإنجليزي

يخوض فريق ليفربول مساء اليوم الجمعة مباراة قوية أمام أستون فيلا، ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.





ومن المقرر أن تُقام مباراة ليفربول القادمة أمام أستون فيلا في كأس الاتحاد الإنجليزي، على ملعب "فيلا بارك"، في العاشرة إلا ربع مساء اليوم الجمعة.





وستُذاع مباراة ليفربول القادمة أمام أستون فيلا في كأس الاتحاد الإنجليزي على قناة beIN Sports HD 1





ويبحث فريق ليفربول بقيادة الالمانى يورجن كلوب المدير الفني عن الثأر من أستون فيلا حيث خسر أمامه في آخر لقاء ببطولة الدورى الانجليزي بنتيجة سبعة أهداف مقابل هدفين .





ومن المتوقع أن يريح مدرب ليفربول العناصر الاساسية في مباراة اليوم ليكون التشكيل كالتالي :





حراسة المرمى: كويمين كيليهر

الدفاع: نيكو ويليامز - ريس ويليامز - نات فيليبس - جيمس ميلنر

الوسط: كورتس جونز - تياجو ألكانتارا - تشامبرلين

الهجوم: مينامينو - أوريجي - شيردان شاكيري





وأعلن نادي استون فيلا غلق مقر تدريبات الفريق، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بين اللاعبين.





ومن المتوقع ان يلعب استون فيلا المباراة بتشكيل كالتالي :

تشكيلة أستون فيلا المتوقعة:

حراسة المرمى: هيتون

الدفاع: تيلور - هاوس - المحمدي - جيلبيرت

الوسط: هوريهان - ناكامبا - رامزي

الهجوم: الغازي - ديفيز - تراوري





وكتب أستون فيلا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": أستون فيلا يعلن إغلاق ملعب التدريب بعد إصابة عدد من اللاعبين والموظفين بفيروس كورونا، وتم دخولهم للعزل على الفور.





وتابع بيان أستون فيلا:" تم إلغاء تدريب الفريق الأول قبل مواجهة ليفربول غدًا في كأس الاتحاد الإنجليزي".





ولم يكشف نادي أستون فيلا عن أسماء اللاعبين المصابين بفيروس كورونا.





يذكر أن رابطة الدوري الإنجليزي، أعلنت الثلاثاء الماضي، تسجيل 40 حالة إصابة بفيروس كورونا، وهي أعلى معدل إصابة هذا الموسم.