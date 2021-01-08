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رياضة

ترقب مصري| الكاف يجري قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.. اليوم

الجمعة 08/يناير/2021 - 09:39 ص
دوري أبطال أفريقيا
دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية
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محمد
تجرى اليوم، الجمعة، في تمام الثانية عصرا قرعة دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، ودور الـ 23 مكرر ببطولة الكونفدرالية بأحد فنادق القاهرة.
ويمثل مصر في دور المجموعات  بدوري الأبطال الأهلي والزمالك، بينما يتواجد بيراميدز في الكونفدرالية.

تصنيفات فريق دوري أبطال أفريقيا المتأهلة كالاتي :

التصنيف الأول: الاهلي _ الوداد _ مازيمبي _ الترجي 

التصنيف الثاني: الزمالك _ صن داونز _ حوريا _ فيتا كلوب 

التصنيف الثالث : سيمبا _ مولوديه الجزائر _ بترو اتليتكو _ الهلال 

التصنيف الرابع : كايزر تشيفز _ تونغيث _ شباب بلوزداد _ المريخ

الفرق المشاركة في دور الـ 32 مكرر بالكونفدرالية:
بيراميدز - نهضة بركان - الرجاء -النجم الساحلي - شبيبة القبائل  - وفاق سطيف- شبيبة القبائل  - موتيمبا - أورلاندو - القطن الكاميروني - ساليتاس - الاتحاد البيضاوي - كيجالي الروندي - ديارف - نانمونجو -  اتحاد المنستير  - ناباسا ستارز - دي أوجوستو - إنيمبا  - الصفاقسي  - جورماهيا  - إف سي بلاتينيوم -  ناكنا - جوانينج جالاكسي - أشانتي  كوتوكو - غزالة - يانج بافلوز - بونجديدي -  راسنج كلوب- أهلي بني غازي  - سونيديب -  ستاد مالي.



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