بالتواريخ.. أبرز الظواهر الفلكية المتبقية خلال يناير 2021

خلية النحل Beehive». تشهد سماء مصر والعالم ما يزيد عن 10 ظواهر فلكية خلال شهر يناير 2021، وستكون الظاهرة القادمة في الشهر الحالي هي اقتران القمر والزهرة 11 يناير ويختتم الشهر باقتران القمر مع الحشد النجمي فيما يعرف بـ «





ويستعرض لكم «صدى البلد» أبرز الظواهر الفلكية المتبقي حدوثها في يناير 2021





-11 يناير: اقتران القمر والزهرة، ويكونا مرئيان بالعين المجردة.





-13 يناير: القمر الجديد: في هذا اليوم يشرق القمر ويغرب مع الشمس في نفس الوقت تقريبًا .





-14 يناير: اقتران كوكب بلوتو مع الشمس، و اقتران القمر وعطارد، ويكونا مرئيان بالعين المجردة.





-20 يناير: القمر فى التربيع الأول لشهر جمادى الأخرة لعام 1442 هجريا.





-21 يناير: اقتران القمر والمريخ.





-21 يناير: كويكب أيونوميا فى تقابل مع الأرض والشمس.





-24 يناير: كوكب عطارد فى أقصى استطالة له حول الشمس، و اقتران كوكب زحل مع الشمس.





-28 يناير: اكتمال بدر القمر، و اقتران القمر مع الحشد النجمي للمرة الثانية خلال هذا الشهر، حيث كانت الأولى في 1 يناير.