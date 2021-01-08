موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية والقنوات الناقلة





موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية:





وتقام قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية في تمام الثانية عصرا بأحد فنادق القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت الإخبارية " المفتوحة"، وحساب الكاف الرسمي على موقع يوتيوب.





تصنيفات فرق دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا :



التصنيف الأول: الاهلي _ الوداد _ مازيمبي _ الترجي

التصنيف الثاني: الزمالك _ صن داونز _ حوريا _ فيتا كلوب

التصنيف الثالث : سيمبا _ مولوديه الجزائر _ بترو اتليتكو _ الهلال .

التصنيف الرابع : كايزر تشيفز _ تونغيث _ شباب بلوزداد _ المريخ

الفرق المشاركة في دور الـ 32 مكرر بالكونفدرالية:

بيراميدز - نهضة بركان - الرجاء -النجم الساحلي - شبيبة القبائل - وفاق سطيف- شبيبة القبائل - موتيمبا - أورلاندو - القطن الكاميروني - ساليتاس - الاتحاد البيضاوي - كيجالي الروندي - ديارف - نانمونجو - اتحاد المنستير - ناباسا ستارز - دي أوجوستو - إنيمبا - الصفاقسي - جورماهيا - إف سي بلاتينيوم - ناكنا - جوانينج جالاكسي - أشانتي كوتوكو - غزالة - يانج بافلوز - بونجديدي - راسنج كلوب- أهلي بني غازي - سونيديب - ستاد مالي.

يترقب عشاق كرة القدم المصرية والأفريقية اليوم الجمعة، قرعة دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا، ودور الـ 32 مكرر ببطولة الكونفدرالية.