ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية والقنوات الناقلة

الجمعة 08/يناير/2021 - 10:00 ص
قرعة دوري أبطال أفريقيا
قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية
Advertisements
محمد السعيد
يترقب عشاق كرة القدم المصرية والأفريقية اليوم الجمعة، قرعة دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا، ودور الـ 32 مكرر ببطولة الكونفدرالية.

موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية:

وتقام قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية في تمام الثانية عصرا بأحد فنادق القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت الإخبارية " المفتوحة"، وحساب الكاف الرسمي على موقع يوتيوب.

تصنيفات فرق دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا :

التصنيف الأول: الاهلي _ الوداد _ مازيمبي _ الترجي 

التصنيف الثاني: الزمالك _ صن داونز _ حوريا _ فيتا كلوب 

التصنيف الثالث : سيمبا _ مولوديه الجزائر _ بترو اتليتكو _ الهلال .

التصنيف الرابع : كايزر تشيفز _ تونغيث _ شباب بلوزداد _ المريخ

الفرق المشاركة في دور الـ 32 مكرر بالكونفدرالية:

بيراميدز - نهضة بركان - الرجاء -النجم الساحلي - شبيبة القبائل  - وفاق سطيف- شبيبة القبائل  - موتيمبا - أورلاندو - القطن الكاميروني - ساليتاس - الاتحاد البيضاوي - كيجالي الروندي - ديارف - نانمونجو -  اتحاد المنستير  - ناباسا ستارز - دي أوجوستو - إنيمبا  - الصفاقسي  - جورماهيا  - إف سي بلاتينيوم -  ناكنا - جوانينج جالاكسي - أشانتي  كوتوكو - غزالة - يانج بافلوز - بونجديدي -  راسنج كلوب- أهلي بني غازي  - سونيديب -  ستاد مالي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

دورى أبطال أفريقيا.. مازيمبي وشباب بلوزداد يتأهلان لدور المجموعات بعد الفوز على بونجويدي وجورماهيا

تصنيف فرق دوري أبطال أفريقيا قبل قرعة المجموعات

هل يقع الأهلي مع الزمالك في مجموعة واحدة بدوري الأبطال؟.. لوائح الكاف تحسم الجدل

عجائب الماما أفريكا عرض مستمر.. انسحابات وزحاليق واحتفال بالتوكتوك في دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا

الكاف يسعي لمنع تواجد الاهلي والزمالك فى مجموعة واحدة بـ دورى أبطال افريقيا

ترقب مصري| الكاف يجري قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.. اليوم

ترشيحاتنا

موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية والقنوات الناقلة

أدوية التهاب المفاصل يمكن أن تساعد في إنقاذ حياة مرضى كورونا.. دراسة جديدة

عمرو دياب يتصدر تويتر بعد ظهور شبيه الهضبة في برنامج أمس

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة أستون فيلا بكأس الاتحاد الإنجليزي

السبب الحقيقي وراء انفصال كيم كارداشيان وكاني ويست

محمد صديق: لو حطوني مكان رمضان صبحي كنت سأختار بيراميدز

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكتسي بالبياض.. الثلوج تزين هذه المناطق بسلطنة عمان.. صور

متوهمش نفسك..4 اختلافات بين الإنفلونزا وفيروس كورونا

صور من أحدث عروض مسرحية أشرف عبد الباقي قبل تقديمها الليلة