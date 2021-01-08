لمواجهة كورونا.. غلق 6 مراكز للدروس الخصوصية بالإسكندرية

نفذ حي غرب الإسكندرية برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة صباحيه لغلق 6 مراكز للدروس الخصوصية (سناتر) تطبيقا للإجراءات الاحترازية.





يأتي ذلك بناءً علي توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وفي اطار الاهتمام بالقضاء علي المخالفات وتطبيقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.





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وتوجهت هذه الحملة إلى منطقة مينا البصل، في وجود سكرتير عام الحي ورخص المحلات ووكيل الإدارة التعليمية بغرب الإسكندرية وإدارة الامن والاتصال السياسي لتعليم غرب.





وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 6 مراكز للدروس الخصوصية ( سناتر)، وسنتر المنير التعليمي، وسنتر اليكس الرحاب، وسنتر عكاشه، وسنتر الميري، وسنتر سيدي كريم، وسنتر الصفوة.









وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرار رقم 2701 لسنة 2020، والمنشور في الجريدة الرسمية بعددها الصادر برقم «52 مكرر أ»، نص صراحة على "حظر استقبال الطلبة بهدف تلقي العلم في أي أماكن غير مرخص لها بذلك من السلطات المختصة".





وحسب نص قرار رئيس الوزراء، سيُعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر، وبغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين متى ثبت علمه بالجريمة، وكانت قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية.



