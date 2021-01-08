نهاية مأساوية لفتاة مراهقة بسبب سمكة قرش بيضاء .. شاهد

نيوزيلندا. لاقت فتاة مراهقة لم تتعدى الـ 19 عامًا من عمرها نهاية مأساوية بسبب سمكة قرش بيضاء كبيرة إثر وجودها على أحد الشواطيء في





كالا مارلو التي توفيت بعد هجوم سمكة القرش الكبيرة عليها بشاطيء واهي بدولة نيوزيلندا. ونشرت صحيفة «ميرو» البريطانية الصور الأولى لـ





سحبت سمكة القرش الفتاة داخل المياه العميقة ثم قتلتها على الفور وسط رعب من المشاهدين الذين تبادلوا الصراخ في حالة من الصدمة والفزع.





أكدت عمة الفتاة المراهقة لصحيفة «غرب أستراليا» أن أسرتها بأكملها في حالة صدمة بسبب عدم تمكنها من إنقاذ الفتاة وأنها لم تكن تتوقع يومًا أن تتعرض لمثل هذا الحادث المؤلم.





ووصفت عمة الفتاة بأنها كانت جميلة ومرحة طوال الوقت بما في ذلك اللحظات التي سبقت وفاتها، مشيرةً إلى أنه رغم قدوم رجال الإنقاذ على الفور إلى الشاطيء لم يتمكنوا من إنقاذها.





أجري المسعفون الإنعاش القلبي الرئوي القوي للضحية لمدة 20 دقيقة تقريبًا بينما تجمع أفراد العائلة والأصدقاء حولها إلى أن أعلن عن وفاتها في دقائق من إنقاذها من سمكة القرش البيضاء.





وبعد وقوع هذا الحادث على الفور، قام عدد من السباحون بإخلاء الشاطيء من الناس من خلال طائرة مروحية، لافتين إلى أن هذه المنطقة من الشاطيء عرضة لهذه الحوادث من حين لآخر.





هذا أول هجوم قاتل لأسماك القرش في نيوزيلندا منذ ثماني سنوات. وأقام السكان المحليون وقفة احتجاجية على الشاطئ مساء الخميس تخليدا لذكرى الضحية، فيما أوضحت الشرطة أن