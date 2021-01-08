ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

نهاية مأساوية لفتاة مراهقة بسبب سمكة قرش بيضاء .. شاهد

الجمعة 08/يناير/2021 - 01:30 م
نهاية مأساوية لفتاة
نهاية مأساوية لفتاة مراهقة بسبب سمكة قرش بيضاء
Advertisements
يارا زكريا
لاقت فتاة مراهقة لم تتعدى الـ 19 عامًا من عمرها نهاية مأساوية بسبب سمكة قرش بيضاء كبيرة إثر وجودها على أحد الشواطيء في نيوزيلندا.

ونشرت صحيفة «ميرو» البريطانية الصور الأولى لـ كالا مارلو التي توفيت بعد هجوم سمكة القرش الكبيرة عليها بشاطيء واهي بدولة نيوزيلندا.  

سحبت سمكة القرش الفتاة داخل المياه العميقة ثم قتلتها على الفور وسط رعب من المشاهدين الذين تبادلوا الصراخ في حالة من الصدمة والفزع.

أكدت عمة الفتاة المراهقة لصحيفة «غرب أستراليا» أن أسرتها بأكملها في حالة صدمة بسبب عدم تمكنها من إنقاذ الفتاة وأنها لم تكن تتوقع يومًا أن تتعرض لمثل هذا الحادث المؤلم.

ووصفت عمة الفتاة بأنها كانت جميلة ومرحة طوال الوقت بما في ذلك اللحظات التي سبقت وفاتها، مشيرةً إلى أنه رغم قدوم رجال الإنقاذ على الفور إلى الشاطيء لم يتمكنوا من إنقاذها.

أجري المسعفون الإنعاش القلبي الرئوي القوي للضحية لمدة 20 دقيقة تقريبًا بينما تجمع أفراد العائلة والأصدقاء حولها إلى أن أعلن عن وفاتها في دقائق من إنقاذها من سمكة القرش البيضاء. 

وبعد وقوع هذا الحادث على الفور، قام عدد من السباحون بإخلاء الشاطيء من الناس من خلال طائرة مروحية، لافتين إلى أن هذه المنطقة من الشاطيء عرضة لهذه الحوادث من حين لآخر. 

وأقام السكان المحليون وقفة احتجاجية على الشاطئ مساء الخميس تخليدا لذكرى الضحية، فيما أوضحت الشرطة أن هذا  أول هجوم قاتل لأسماك القرش في نيوزيلندا منذ ثماني سنوات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

استمرار الدوريات البحرية للبيئة في البحث عن القرش المضطرب سلوكيا بمحمية راس محمد

شاهد.. سمكة قرش ضخمة تلتهم" فيل بحر" وسط بركة من الدماء

الحادث الثامن لهذا العام.. قرش يلتهم سائحا على شاطئ أسترالي شهير

سمكة قرش تهاجم سائحة ألمانية وتصيبها بمرسى علم.. تفاصيل

عضة في الكتف.. تفاصيل هجوم قرشين على سائحة ألمانية في مرسى علم

محافظ البحر الأحمر: إيقاف رحلات الغوص بـ"إلفين ستون" ولجنة لدراسة أسباب هجوم القرش

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يدعو البرلمان الجديد للانعقاد الثلاثاء المقبل

بفستان مخملي.. سارة سلامة تستعرض أناقتها في أحدث ظهور لها

أخبار الرياضة .. فرجاني ساسي خارج الزمالك .. موسيماني يوافق على رحيل مهاجم الأهلي

السعودية: تسجيل مليون شخص للحصول على لقاح كورونا بالمملكة

أبرزهم حسام غالي وحازم إمام.. 4 رياضيين في برلمان 2021 بقرار جمهوري

إزاي تتخلص من الروائح الكريهة في السيارة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. منة فضالي تخطف الأنظار في دبي

الدوخة أبرزها .. أعراض جديدة تؤكد الإصابة بكورونا

مبهجة و متنوعة .. شاهد أجمل إطلالات إنتصار في عيد ميلادها