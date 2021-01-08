تعرف إيه عن كلية البحوث والدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة؟.. تفاصيل كاملة

كلية الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة

تعود نشأة كلية الدراسات الإفريقية العليا إلى عام 1947م ، حيث كانت في البداية عبارة عن ( معهد الدراسات السودانية ) وكان تابعا لكلية الآداب جامعة القاهرة ، وكان وقتها يضم قسمين فقط هما: التاريخ والجغرافيا.





وفي عام 1954 تغير مسمى المعهد إلى معهد البحوث الإفريقية، ثم تغير المسمى مرة أخرى في عام 1970 بصدور القرار الجمهوري بإنشاء معهد البحوث والدراسات الإفريقية ، حيث أُضيفت للمعهد أربعة أقسام جديدة هى: السياسة والاقتصاد واللغات الإفريقية والموارد الطبيعية والأنثروبولوجيا.



