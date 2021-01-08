تعرف إيه عن كلية البحوث والدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة؟.. تفاصيل كاملة

كلية الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة
تعود نشأة كلية الدراسات الإفريقية العليا إلى عام 1947م ، حيث كانت في البداية عبارة عن ( معهد الدراسات السودانية ) وكان تابعا لكلية الآداب جامعة القاهرة ، وكان وقتها يضم قسمين فقط هما: التاريخ والجغرافيا.
وفي عام 1954 تغير مسمى المعهد إلى معهد البحوث الإفريقية، ثم تغير المسمى مرة أخرى في عام 1970 بصدور القرار الجمهوري بإنشاء معهد البحوث والدراسات الإفريقية ، حيث أُضيفت للمعهد أربعة أقسام جديدة هى: السياسة والاقتصاد واللغات الإفريقية والموارد الطبيعية والأنثروبولوجيا.
وفي 3 ديسمبر 2018 م قرر رئيس الوزراء تحويل معهد البحوث والدراسات الإفريقية إلى كلية الدراسات الإفريقية العليا ، وكان ذلك بالتزامن مع استعدادات مصر لتولي رئاسة الاتحاد الإفريقي .
أقسام كلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة
1 - قسم التاريخ :-
- اشترطت كلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة في المتقدم لقسم التاريخ ، أن يكون خريج أحد أقسام التاريخ والحضارة من أحد الجامعات المصرية أو كليات الآثار أو أقسام الدراسات اليونانية واللاتينية أو قسم التاريخ بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر أو أقسام التاريخ بكليات التربية.
2 - قسم الجغرافيا :-
وقد حددت كلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة الشروط التي يجب توافرها في المتقدم ، بحيث يجب أن يكون المتقدم خريج قسم الجغرافيا بكلية الآداب أو التربية أو خريج كلية التخطيط الإقليمي والعمراني أو قسم جغرافيا بكلية الدراسات الانسانية بجامعة الأزهر ، أو كلية الزراعة قسم الأراضي أو الاقتصاد الزراعي .
وقد اشترطت كلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة أن يكون المتقدم لقسم الجغرافيا خريج قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية أو كليات ومعاهد السياحة والفنادق التابعة لوزارة التعليم العالي أو أحد كليات العلوم والإعلام والآثار أو الاقسام التي تعادلها بالجامعات الخاصة
3 - قسم الموارد الطبيعية :-
وتقبل كلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة بهذا القسم خريجي كليات الحاسبات والمعلومات والكليات العملية كالطب وطب الأسنان والطب البيطري والصيدلة والإقتصاد المنزلي والعلوم والزراعة والتربية والهندسة والتخطيط العمراني والفنون الجميلة .
4- قسم السياسة والإقتصاد :-
وتقوم كلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة بتحديد امتحان تحريري للطلاب المتقدمين لهذا القسم ويدور الاختبار حول موضوعات إفريقية علي أن تحسب الأولوية للحاصلين علي درجات أعلى بمرحلة البكالوريوس .
ويقبل هذا القسم خريجي كليات الإقتصاد والعلوم السياسية والحقوق والتجارة والإعلام والزراعة وكلية الآداب قسم الفلسفة وكلية الشرطة .
5- قسم الأنثروبولوجيا :-
أوضحت كلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة أنها لا تقبل خريجي المعاهد أو التعليم المفتوح ، ويتم قبول طلاب كلية الآداب أقسام علم النفس و الاجتماع والفلسفة والانثروبولوجيا وكليات الآثار والطب البشري والأسنان والصيدلة والفنون الجميلة والتطبيقية والحقوق والتخطيط العمراني.
6 - قسم اللغات الأفريقية :-
يقبل هذا القسم بكلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة جميع خريجي الكليات والمعاهد من أقسام اللغات المختلفة وكليات الآثار وخريجي أقسام اللغات بكليات التربية والإعلام والتعليم المفتوح وكذلك خريجي كليات ومعاهد الخدمة الاجتماعية .
مصروفات معهد البحوث والدراسات الأفريقية
جاءت مصروفات معهد البحوث و الدراسات الأفريقية لنظام الساعات المعتمدة كالآتي :-
- مقرر الدبلوم للطلاب المصريين 600 جنيها وللطلاب الغير مصريين 300 دولار .
- وبالنسبة لدرجة الماجستير للمقررات للطلاب المصريين 900 جنيهًا وللرسالة 9000 جنيهًا ، وللطلاب الغير مصريين بالنسبة لمقررات درجة الماجستير 360 دولار وللرسالة 2000 دولار .
كما جاءت مصروفات معهد البحوث و الدراسات الأفريقية لدرجة الدكتوراه ، بالنسبة للطلاب المصريين 10.000 وللطلاب الغير مصريين 2400 دولار .
لائحة معهد البحوث والدراسات الأفريقية
الكلية تختص بالدراسات العُليا بجامعة القاهرة في مصر، و تهدف إلى تعميق المعرفة بالشئون الأفريقية، والقيام بالبحوث والدراسات الخاصة بالقارة الأفريقية، وتوثيقها ونشرها، وتكوين الباحثين والمتخصصين علميًا في شئونها، ودفع وتوثيق العلاقات المصرية والعربية مع أفريقيا.
الدرجات العلمية التي تمنحها الكلية للخريجين
– درجة الدبلوم التخصصي في الدراسات الأفريقية
– درجة الماجستير في الدراسات الأفريقية
– درجة دكتوراه الفلسفة في الدراسات الأفريقية
قسم الإعلام الأفريقى بكلية الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة
يدرس الطالب خلاله برنامج يتيح له في مجال الإعلام الاستفادة من خبرات الاساتذة المتخصصين فى الشأن الإفريقى، إضافة إلى أساتذة الإعلام الذين يمدونهم بأدوات وآليات التعامل إعلاميا مع القضايا والشئون الإفريقية.