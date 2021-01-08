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رياضة

في بيتنا أسطورة.. الكاف يتغزل في حسام غالي بعد مشاركته بقرعة الكونفدرالية

الجمعة 08/يناير/2021 - 02:48 م
حسام غالي
حسام غالي
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محمد السعيد
تغزل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في النجم المصري حسام غالي لاعب فريق الأهلي وعضو مجلس النواب الجديد، بعد سحبه قرعة الكونفدرالية الإفريقية.

ونشر الكاف صورة لحسام غالي ، بعد سحبه قرعة الكونفدرالية، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر": وكتب :" في بيتنا أسطورة".

وأسفرت قرعة الكونفدرالية عن مواجهة بيراميدز ممثل مصر في البطولة مع فريق أبيدجان الإيفواري.

وجاءت جميع نتائج دور الـ 32 مكرر بمسابقة الكونفدرالية كالتالي:

بيراميدز المصري ضد أبيدجان الإيفواري

النجم الساحلي التونسي ضد يانج بافالوز من إي سواتيني

وفاق سطيف الجزائري ضد أشانتي كوتوكو الغاني

شبيبة القبائل الجزائري ضد ستاد مالي المالي

أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي ضد جواننج جالاكسي البوتسواني

موتيما بيمبي من الكونغو الديمقراطية ضد الأهلي ببنغازي الليبي

ساليتاس البوركيني ضد بونجيدي الجابوني

القطن الكاميروني ضد سونيديب من النيجر

الاتحاد البيضاوي المغربي ضد نكانا الزامبي

كيجالي الرواندي ضد الصفاقسي التونسي

دياراف السنغالي ضد بلاتينوم من زيمبابوي

نامونجو التنزاني ضد بريميرو دي أوجوستو الأنجولي

اتحاد المنستير التونسي ضد الرجاء المغربي

نابسا ستارز الزامبي ضد جور ماهيا الكيني

ريفرز يونايتد النيجيري أو بلومفونتين سيلتيك الجنوب إفريقي ضد إنيمبا النيجيري
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