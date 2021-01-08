6 مباريات جمعتهما.. تعرف على تاريخ مواجهات الأهلي والمريخ السوداني

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، فريق المريخ السوداني في إطار الجولة الأولى من منافسات مرحلة مجموعات دوري أبطال إفريقيا، بحسب ما أسفرت عنه القرعة التي أجراها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» اليوم بأحد فنادق القاهرة.
سبق أن التقى الأهلي المريخ السوداني في العديد من المناسبات نستعرضها في السطور التالية:
خاض الأهلي أمام المريخ السوداني 6 مباريات، بواقع 4 مواجهات في دوري الأبطال نسختي 1983 و2002، وبطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس في نسخة 1993.
نجح الأهلي في تحقيق الفوز في 4 مواجهات، وكان التعادل حاضرًا في مواجهة واحدة، فيما خسر مباراة واحدة.
ويعد فريق المريخ أول فرق السودان التي واجهت الأهلي في مختلف البطولات الإفريقية وتحديدًا في نسخة 1983، وانتهت المواجهة الأولى بفوز الأهلي بهدف دون رد سجله محمود الخطيب هداف الأهلي التاريخي في البطولات الإفريقية، رئيس النادي الأهلي الحالي.
أكبر فوز في تاريخ مواجهات الفريقين كان من نصيب الأهلي، الذي فاز بخمسة أهداف مقابل هدف على ملعب المريخ ووسط أنصاره.
ويعد المريخ أول فريق سوداني يتمكن من تحقيق الفوز على الأهلي في دوري الأبطال نسخة 2002 لحساب دور ثمن نهائي البطولة.
بلغت مواجهات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام فرق السودان 14 مباراة، تمكن الأهلي من تحقيق الفوز في 7 مباريات وتلقى 3 هزائم، فيما انتهت 4 مباريات بنتيجة التعادل.
نجح خط هجوم النادي الأهلي في زيارة شباك الفرق السودانية في 18 مناسبة، واهتزت شباكه في 11 مناسبة.
آخر مواجهات الأهلي أمام فرق السودان كانت مطلع فبراير من العام المنقضي 2020 أمام الهلال لحساب الجولة السادسة لمجموعات دوري الأبطال في نسختها الماضية، وانتهت بنتيجة التعادل 1-1.