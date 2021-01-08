ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بيلوسي: تحدثت مع رئيس الأركان المشتركة لمنع ترامب من شن ضربة نووية

الجمعة 08/يناير/2021 - 07:08 م
بيلوسي: تحدثت مع
بيلوسي: تحدثت مع رئيس الأركان لمنع ترامب من شن ضربة نووية
Advertisements
قسم الخارجي
قالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي إنها بحثت مع رئيس هيئة الأركان المشتركة مارك إيملي اتخاذ إجراءات احترازية لمنع الرئيس دودالد ترامب من شن حرب عسكرية أو إصدار أمر بشن ضربة نووية.

ونشرت وسائل إعلام أمريكية بيان صادر عن بيلوسي تقول خلاله إن إنه يجب التحرك لحماية الشعب الأمريكي من أي هجوم غير متوازن لترامب، قد يؤثر على الديمقراطية الأمريكية.

يأتي ذلك في وقت يبحث فيه الديمقراطيون  إمكانية المضي قدما في إجراءات عزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب قبل أن يترك منصبه رسميا في 20 يناير.

وفي وقت سابق، أعلنت بيلوسي تنكيس أعلام الكونجرس حدادًا على وفاة الشرطي بريان كيكنيك بعد إصابته أثناء تصديه لمحتجين اقتحموا مبنى الكابيتول.

واقتحم مجموعة من أنصار ترامب، الأربعاء، مبنى الكونجرس الأمريكي في واشنطن ليدخلوا القاعة الرئيسية التي شهدت جلسة المصادقة  على فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الاتخابات الرئاسية الأخيرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد اقتحام الكابيتول أمس.. بيلوسي تبدأ تحركا ضد قائد شرطة الكونجرس

أمام الكابيتول.. وحدات شرطة أمريكية تقف حدادا على زميل توفي بعد إصابته في اقتحام الكونجرس.. فيديو

حدادا على وفاة شرطي.. بيلوسي تأمر بتنكيس أعلام الكونجرس

بعد اقتحام الكونجرس.. سيناتور جمهوري يتحدث عن مساءلة ترامب

بعد اقتحام الكونجرس.. تحرك ديمقراطي لعزل ترامب قبل 20 يناير

ترشيحاتنا

السعودية تعلن رفع تعليق رحلات الطيران الدولية بشكل كامل

السيسي يتفقد مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي.. صور

ماذا يحدث للجسم عند تناول الشاى الأسود؟.. 8 فوائد غير متوقعة

ادعوله.. وضع الفنان هادي الجيار على جهاز التنفس بعد الإصابة بـ كورونا

الكاف يصدر بيانا رسميا قبل دقائق من قرعة دوري أبطال أفريقيا

فيفا يقر نظامًا جديدًا في مونديال الأندية بمشاركة الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة كاجوال وشعر كيرلي.. شاهد آمال ماهر في أحدث ظهور

3 علامات تؤكد إصابة أطفالك بـ كورونا.. تعرف عليها

بإطلالة مبهجة.. إنجي المقدم تستعرض جمالها على إنستجرام