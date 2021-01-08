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أخبار العالم

سرقة "لاب توب" رئيسة مجلس النواب الأمريكي خلال اقتحام الكونجرس

الجمعة 08/يناير/2021 - 07:36 م
نانسي بيلوسي رئيسة
نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي
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قسم الخارجي
أكدت تقارير إعلامية سرقة الحاسوب الشخصي لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، خلال اقتحام مبنى الكونجرس يوم الأربعاء.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مساعدة نانسي بيلوسي تأكيدها أن "اللاب توب" سرق من مكتبها أثناء اقتحام مبنى الكابيتول من قبل أنصار ترامب.

واقتحم  أنصار ترامب، الأربعاء، مبنى الكونجرس الأمريكي في واشنطن، حيث تمكنوا من الدول إلى القاعة الرئيسية التي شهدت جلسة المصادقة على فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الاتخابات الرئاسية الأخيرة.

وفي وقت سابق، أعلنت بيلوسي تنكيس أعلام الكونجرس حدادًا على وفاة الشرطي بريان كيكنيك بعد إصابته أثناء تصديه لمحتجين اقتحموا مبنى الكابيتول، ما تسبب في فوضى عارمة.
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