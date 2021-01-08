يوتيوبر كوري شهير بالجلابية في ضيافة صعيدي .. اعرف التفاصيل

بروح يملؤها المرح سافر يوتيوبر كوري شهير يدعى شوماد ومعروف بكيم عالميًا ويوسف في الوطن العربي إلى مدينة جهينة بمحافظة سوهاج، حيث استضافه محمد جمال أبو عقيل، خريج كلية تجارة في زيارة لمدة يومين في منزله وبرفقة عدد من أصدقائه موثقين الزيارة بعددا من الصور التي نالت إعجاب الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
يوضح محمد صاحب الـ 24 عامًا تفاصيل الزيارة لـ «صدى البلد» قائلًا: «لم أكن أعرف شوماد أو يوسف من قبل، لكنه كان يريد زيارة الصعيد المصري، والجلوس في أرض زراعية، وتناول أكلاً صعيدي، فتواصل مع يوتيوبر مصرية، أنا على معرفة بابن عمها، واتفقنا أن يأتي في زيارة إلى مدينتي بالصعيد».
خلال الزيارة التي استمرت ليومين قام شوماد بالعديد من الأنشطة، أبرزها: تناول الإفطار في الأراضي الزراعية، ثم الجلوس فيها لبعض الوقت مع محمد وعدد أصدقائه، وتناول الغذاء في منزل العائلة وكان من الأصناف المقدمة التي سعد بها شوماد: الحمام المحشي والبط والعيش الشمسي، كما أخذ اليوتيوبر الكوري الذي يتحدث العربية قليلًا جولة في القرية الصعيدية ركب فيها على حمار، كما زار السوق بالجلابية الصعيدي.
حرص اليوتيوبر الكوري على توثيق جميع هذه اللحظات بالصور، وعن طبيعة شخصيته، يقول محمد: «ظريف جدًا، وجميع الصور اللي اخدناها من اقتراحه، وكان فرحان أوي، وعاوز يحضر مناسبات صعيدية كمان معبراً أن الصعيد أكثر مكان زاره في مصر وأحبه، وهو حالياً يزور أسوان وسيعود إلى سوهاج مرة أخري، كما أنه اعتاد على زيادة العديد من البلدان الخليجية».
لم يتوقع الشاب الصعيدي أن تكون ردود الأفعال على الصور كثيرة وإيجابية لهذا الحد خاصة أنه اكتشف أن اليوتيوبر لها شهرة كبيرة جدًا في مصر والعالم العربي مما دفعه إلى حب التعرف عليه بشكل أكبر، مختتمًا: «نفسني دائمًا نرحب بكل زائر لمصر، ونستقبله على طبيعتنا، ونعرفه على ثقافتنا، ونفسي اشوف سياح كتير في مصر قريب، ويجوا يتعرفوا على كل مكان في الصعيد».