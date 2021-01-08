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رياضة

ليفربول يتعادل 1-1 مع استون فيلا في الشوط الأول.. فيديو

الجمعة 08/يناير/2021 - 10:35 م
ماني
ماني
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مجدي سلامة
انتهى الشوط الأول من مباراة ليفربول وأستون فيلا ، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين ، في المباراة التي تقام بينهما حاليًا في إطار الجولة الثالثة من كأس الرابطة الإنجليزية.


وجاء الهدف عن طريق ساديو ماني في الدقيقة 4 بعدما تلقى عرضية رائعة ليضعها بالرأس على يمين الحارس ليعلن الهدف الاول لفريق ليفربول.


وفي الدقيقة التاسعة أضاع فينالدوم كرة خطيرة أمام المرمى بعدما قام محمد صلاح بعمل اسيست رائع له ألا أنه رفض الهدية وأضاع الكرة بشكل غريب .

وفي الدقيقة 41 ، نجح لوي باري في تسجيل هدف التعادل لفريق أستون فيلا لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-1 بين الفريقين .

وشهد التشكيل تواجد النجم المصري محمد صلاح أساسيًا في اللقاء.


وجاء تشكيل ليفربول كالتالي :.


حراسة المرمى : كيليهر  


خط الدفاع : ويليامز - ويليامز - ميلنر - فابينو


خط الوسط : هندرسون - فينالدو - جونز


خط الهجوم : مينامينو - صلاح - ماني 


وعلى مقاعد البدلاء يتواجد كلٌ من :. اليسون - فيرمينو - الكانترا - تشامبرلين - روبرتسون-ارونل- شاكيري
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