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منوعات

رئيس وزراء بريطانيا يشيد بـ دواءين يقللان مخاطر الوفاة بـ كورونا

الجمعة 08/يناير/2021 - 11:39 م
صدى البلد
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أحمد شريف

أشاد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون الليلة بدواءين "منقذين للحياة'' لعلاج التهاب المفاصل بعد أن كشفت تجربة بريطانية كبرى أنهما خفضا خطر الوفاة لـ مرضى فيروس كورونا المصابين بأمراض خطيرة بحوالي الربع.



وقال رئيس الوزراء ، الذي تعثر عدة مرات أثناء محاولته نطقهما، إن العقاقير المضادة للالتهابات tocilizumab و sarilumab ستتاح من خلال الهيئة الصحة الوطنية،  بأثر فوري، مما قد ينقذ الآلاف من الأرواح.


في واحدة من أكبر الاختراقات الطبية للوباء ، وجد العلماء أن الأدوية يمكن أن تعزز احتمالات البقاء على قيد الحياة للمرضى الذين يتناولون بالفعل ديكساميثازون ، وهو الستيرويد الذي اكتشف العلماء البريطانيون أنه يمكن أن يقلل من الوفيات في مرضى كوفيد خلال الصيف.


 وصف مات هانكوك أيضًا الاكتشاف بأنه "تطور بارز آخر في إيجاد طريقة للخروج من هذا الوباء".


 جاءت النتائج من تجربة REMAP-CAP التي شملت 3900 شخص مصاب بفيروس كوفيد الحاد في 15 دولة.


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