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توك شو

طبيب مناعة: لا يوجد لقاح ضد كورونا يوفر حماية 100%..فيديو

السبت 09/يناير/2021 - 01:48 م
كورونا
كورونا
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ياسمين القصاص

أكد الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، أن الفروق بين اللقاحات تتمثل فى قدرتها على تحفيز الجهاز المناعى لإنتاج الأجسام المضادة


وأوضح "عقبة" عبر مكالمة هاتفية لبرنامج "صباح الورد" عبر فضائية " تن"، أن هناك احتياجات أخرى يجب توافرها للحفاظ على اللقاحات، فاللقاح الأمريكى يحتاج إلى درجة حرارة -70، لكن هناك صعوبة فى بعض الدول لنقل وحفظ هذا اللقاح بالتحديد، بينما اللقاح الذي وافقت على استخدامه من انجلترا، وتنتجه شركة استرازينيكا مع جامعة اكسفورد يحتاج لدرجة حرارة أقل من ذلك بكثير للحفاظ على صلاحيته.


وأضاف رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس"، أن هناك لقاحات تستخدم الفيروس المعطل وتحصين الجهاز المناعى، عن طريق إنتاج أجسام مضادة، وذلك هو اللقاح التى تنتجه شركة سينوفارم الصينية.


وأشار إلى أن تم بالفعل استخدام اللقاح الصينى منذ زمن طويل، مضيفا أن نتائجه قد تكون مبشرة حيث أنه يعطى مناعة كما يمنع إصابة أكثر من 80%، مكملا أن هذا اللقاح يعمل على منع الإصابات الشديدة بنسبة 100 %، لافتا إلى أن معظم اللقاحات تعطى مناعة لأكثر من 80%، إضافة إلى أنها تساعد على تنشيط الجهاز المناعى لانتاج الأجسام المضادة، وعلى كل من يتناول هذه القاحات أن يأخذ جميع الاحتياطات التى يجب إتخاذها.

 

وأكد أن الدولة المصرية تسعى لمحاولة توفير جميع الإمكانيات التى تساعد على اتاحة جميع اللقاحات، مشيرا إلى أن وجود اللقاحات لا يعنى إعطاء الشخص مناعة 100%، وذلك لعدم وصول أى نوع من اللقاحات إلى هذه النسبة.

 

وأوضح أن تلك اللقاحات تكون بمثابة وسيلة وقاية إلى جانب الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تفرضها الدولة، مؤكدا أن كل اللقاحات تعمل بنسبة نجاح عالية مما يؤكد أن وجهات النظر تتيح لنا فرصة الاختيار ما بين اللقاحات الموجودة.

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