155 حالة حجز منزلي من مصابي كورونا و 5 بالمستشفيات في سيناء





سجلت محافظة شمال سيناء ، اليوم السبت، حالة وفاة جديدة نتيجة إصابتها بفيروس «كورونا» المستجد، أثناء تلقيها العلاج في مستشفى العريش العام، ليصل عدد حالات الوفاة إلى 71 حالة على مستوى المحافظة منذ بداية الجائحة، كما تم تسجيل 18 حالة شفاء وحجز بالمستشفيات 5 حالات و155 حالة حجز منزلي

وقال الدكتور طارق محمد كامل شوكة، مدير عام مديرية الصحة بشمال سيناء، في بيان، إنه سيجري اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة خلال عمليات الغسل والتكفين، بجانب دفن الحالة المتوفاة بمعرفة إدارة الطب الوقائي والإدارة الصحية بمقابر مدينة العريش، تحت حراسة أمنية مشددة وعدد قليل من أفراد أسرتها.



أكدت مديرية الصحة بشمال سيناء (إدارة التثقيف والإعلام الصحي) على تكثيف التوعية بكورونا والتشديد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية فى مواجهة مخاطر الموجة الثانية لكورونا .

وأشار الدكتور حاسم حمدى مدير عام ادارة التثقيف والاعلام الصحي بشمال سيناء الى تحور الفيروس ومضاعفة سرعة انتشاره ، وأن التطور الأخير للمرض يفرض على المثقفين الصحيين تكثيف التوعية بالاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا .. بالتركيز على أماكن التجمعات .. علاوة على التشديد فى اتخاذ الإجراءات والالتزام بتطبيق التعليمات الصادرة بهذا الشأن من مختلف الأجهزة المعنية ، وذلك طبقا لتوجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ ،والدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ، وبدعم من منظمات المجتمع المدنى فى المحافظة .

وناشد المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات واتباع التعليمات الخاصة بطرق الوقاية والحرص على عدم نقل العدوى أو الاصابة .. خاصة فى هذه الفترة الصعبة فى ظل تحور الفيروس وسرعة انتشاره .

من جانبها.. أكدت الدكتورة ريهام الغزال مدير إدارة التثقيف بادارة العريش الصحية على أهمية تناول الأدوية المقوية للمناعة من الزنك وفيتامين سى مع أول ظهور لأية أعراض بفيروس كورونا .. مع تناول أقراص الباراسيتامول عند الشعور بارتفاع فى درجة الحرارة ، والالتزام بالكمامات الواقية والبعد عن التجمعات .

وأضاف فتحى عثمان مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة أنه يتم التركيز على أهم طرق الوقاية من الفيروس وفى مقدمتها نظافة اليدين باستمرار بفركهما بمطهر كحولى أو غسلهما جيدًا بالماء والصابون ، وضرورة الحرص عند السعال والعطس على تغطية الفم والأنف بالمرفق أو بمنديل ورقى والتخلص منه بعد ذلك فورًا وغسل اليدين ، وكذا أهمية ارتداء الماسك وتجنب الاقتراب من الأشخاص المصابين بالحمى والسعال .

إلي جانب التركيز على اهمية التباعد الاجتماعى بين الأفراد وعدم استخدام الأدوات الشخصية للآخرين .. مع التغذية والتهوية الجيدة وتفادى الإصابة بأمراض الشتاء .





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