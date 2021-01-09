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أخبار العالم

بطلب من رئيسها.. طائرات حربية فرنسية تحلق في سماء دولة أفريقية

السبت 09/يناير/2021 - 06:27 م
القوات الجوية الفرنسية
القوات الجوية الفرنسية
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قسم الخارجي
قال مكتب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إن طائرات حربية فرنسية حلقت في سماء جمهورية أفريقيا الوسطى اليوم السبت للمرة الأولى منذ إجراء الانتخابات المتنازع عليها داخل البلاد. 

وأضاف مسؤول بمكتب ماكرون، بحسب وكالة "رويترز"، أن الطائرات حلقت بناء على طلب من الرئيس، فوستينج أرتشينج تواديرا، رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، وتصريح من مكتب بعثة حفظ السلام التابعة لمنظمة الأمم المتحدة داخل البلاد. 

وقال مكتب ماكرون إن الرئيس الفرنسي أدان أعمال العنف والتخريب الأخيرة خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس تواديرا، في إشارة الى تقدم المتمردين الذي يقول تواديرا والأمم المتحدة إن الرئيس السابق فرانسوا بوزيز هو من حرض على تلك الأعمال بهدف إحباط الانتخابات. 

وأَعلن فوز تواديرا في انتخابات أجريت في 27 ديسمبر بأكثر من 50% من الأصوات في جولة واحدة متجنبا الوصول الى جولة إعادة ضد منافسيه ال 16، وطالب العديد من مرشحي المعارضة بإلغاء الانتخابات وإعادة التصويت، مشيرين إلى وجود مخالفات وانتهاكات وانخفاض في أعداد المقبلين على التصويت عقب الاشتباكات العنيفة التي حدثت. 

وتمتلك فرنسا تاريخا من التدخلات العسكرية المتكررة في جمهورية أفريقيا الوسطى، كان آخرها بين عامي 2013-2016، كما تحتفظ الأمم المتحدة الآن بما يقرب من 13 ألف جندي حفظ سلام هناك.
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