بطلب من رئيسها.. طائرات حربية فرنسية تحلق في سماء دولة أفريقية

قال مكتب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إن طائرات حربية فرنسية حلقت في سماء جمهورية أفريقيا الوسطى اليوم السبت للمرة الأولى منذ إجراء الانتخابات المتنازع عليها داخل البلاد.





وأضاف مسؤول بمكتب ماكرون، بحسب وكالة "رويترز"، أن الطائرات حلقت بناء على طلب من الرئيس، فوستينج أرتشينج تواديرا، رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، وتصريح من مكتب بعثة حفظ السلام التابعة لمنظمة الأمم المتحدة داخل البلاد.





وقال مكتب ماكرون إن الرئيس الفرنسي أدان أعمال العنف والتخريب الأخيرة خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس تواديرا، في إشارة الى تقدم المتمردين الذي يقول تواديرا والأمم المتحدة إن الرئيس السابق فرانسوا بوزيز هو من حرض على تلك الأعمال بهدف إحباط الانتخابات.





وأَعلن فوز تواديرا في انتخابات أجريت في 27 ديسمبر بأكثر من 50% من الأصوات في جولة واحدة متجنبا الوصول الى جولة إعادة ضد منافسيه ال 16، وطالب العديد من مرشحي المعارضة بإلغاء الانتخابات وإعادة التصويت، مشيرين إلى وجود مخالفات وانتهاكات وانخفاض في أعداد المقبلين على التصويت عقب الاشتباكات العنيفة التي حدثت.



