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روشتة للوقاية.. استشاري مناعة: الأطفال أحد أسباب سرعة انتشار كورونا

السبت 09/يناير/2021 - 06:22 م
الاطفال وفيروس كورونا
الاطفال وفيروس كورونا
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محمد القاضي
 قال الدكتور عبدالهادي مصباح، استشاري المناعة والتحاليل الطبية، إن الاجراءات التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا  جيدة واتخذت في وقت حاسم. 

وأضاف "مصباح"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن فيروس كورونا أصبح أكثر شراسة وأكثر سرعة في الانتشار، متابعا أن الأطفال معرضون للاصابة بفيروس كورونا خلال الفترة الحالية.

وأشار إلي أنه يجب علي الآباء تعليم الأبناء كيفية المحافظة علي أنفسهم، من خلال ارتداء الكمامة وتعليمه غسل يديه باستمرار وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة، لافتا إلي أن الأطفال أحد أسباب سرعة انتشار فيروس كورونا.

وأوضح أن أسلوب التغذية للأطفال مهم جدا لتقوية المناعة، منوها بأهمية تناول الخضراوات والفاكهة لتقوية مناعة الأطفال، معقبا: «يفضل دائما أن يكون الأكل مسلوق أو مشوي»، إضافة إلي شرب معلقة عسل يوميا يسهم كثيرا في تقوية مناعة الأطفال.

وأكد استشاري المناعة والتحاليل الطبية، أن التغذية الصحية ونظافة الطفل أهم سبل وقايته من فيروس كورونا.

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