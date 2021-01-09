عميد زراعة عين شمس: مشروعات التنمية الزراعية تسد فجوة المحاصيل في مصر

علق الدكتور احمد جلال عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، على تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي باستصلاح ٥٠٠ ألف فدان على امتداد طريق محور الضبعة، قائلا إن القيادة السياسية المصرية على علم بأن قلب التنمية الاقتصادية هو التنمية الزراعية .





وأضاف أحمد جلال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نشهد مشروعات عملاقة من أجل النهوض بالقطاع الزراعي في مصر ".





وتابع احمد جلال:" يتم العمل على التوسع الأفقي باستصلاح أراضي جديدة للزراعة ومنها الـ 500 ألف فدان التي تفقدها الرئيس السيسي بالأمس ".





وأكمل أحمد جلال:" المشروعات التنموية الزراعية تسد جزء كبير من الفجوة المحاصيل الزراعية داخل مصر"، مضيفا:" استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة يزيد من إنتاجية المحاصيل الزراعية، والمحاور الجديدة في شبكة الطرق مكنتنا من الوصول إلى مساحات جديدة صالحة للاستصلاح الزراعي".





وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي باستصلاح ٥٠٠ ألف فدان على امتداد طريق محور الضبعة بالاتجاه الشمالى الغربي للجمهورية.





وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن مشروع "مستقبل مصر"، الممتد على مساحة ٥٠٠ الف فدان، يأتى ضمن استراتيجية الدولة لتعظيم الفرص الإنتاجية الكامنة في مجال استصلاح الأراضى والإنتاج الزراعي ليصبح إضافة جديدة لسلسلة المشروعات القومية التنموية العملاقة التى تنفذها الدولة في كافة المجالات وعلى اتساع الرقعة الجغرافية للبلاد.





ويهدف المشروع لتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين، ولسد الفجوة في السوق المحلى ما بين الإنتاج والاستيراد ومن ثم توفير العملة الأجنبية لصالح الاقتصاد القومى للدولة، بالإضافة إلى توفير آلاف من فرص العمل المباشرة، ومئات الآلاف أخري غير مباشرة لكافة فئات المواطنين نظرًا للأنشطة المتنوعة والفرص الاستثمارية العديدة التي يوفرها المشروع باشتراك كبرى الشركات الزراعية المتخصصة من القطاع الخاص.



