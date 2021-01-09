الرئيس السيسى يتفقد مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي..نواب: يستثمر كل الإمكانات للقطاع في مصر والنهوض به..ويقلل من الاستيراد ويوفر فرص عمل للشباب

- سولاف درويش:

مشروع مستقبل مصر يوسع الرقعة الزراعية ويوفر فرص عمل





- برلماني:

«مستقبل مصر» للإنتاج الزراعي أهم مشروعات الأمن الغذائي خلال السنوات المقبلة





- رزق الله:

الزراعة تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي ومدخل أساسي للصناعات الإنتاجية









أشاد عدد من النواب بتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي باستصلاح 500 ألف فدان على امتداد طريق محور الضبعة بالاتجاه الشمالى الغربي للجمهورية ، وأكدوا أن أ هم ما يميز هذا المشروع هو استغلاله كافة الإمكانات التي يتمتع بها القطاع الزراعي في مصر والنهوض به، لتحقيق الأمن الغذائي، فضلا عن مواصلة العمل على النهوض بأوضاع الفلاح المصري، وتحديث أساليب الزراعة والري الحقلي، وتوفير الأصناف الزراعية المُحسنة عالية الجودة والإنتاج، و أشاروا إلى أن اختيار المنطقة الجغرافية لمشروع مستقبل مصر علي محور الضبعة، أمر "جيد" حيث يسهل نقل المنتجات الزراعية من اراضى المشروع الى سائر انحاء الجمهورية.





أشادت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى بمجلس النواب، بتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي باستصلاح 500 ألف فدان على امتداد طريق محور الضبعة بالاتجاه الشمالى الغربي للجمهورية.





وأضافت "درويش" فى -بيان لها اليوم- أن هذا المشروع من المشاريع القومية المهمة جدا، وله أكثر من فائدة على الأرض، مشيرة إلى أنه يعمل على اتساع الرقعة الزراعية، كما يهدف إلى سد الفجوة فى السوق المحلية من المنتجات ويقلل من عملية الاستيراد التى تحتاج إلى عملة أجنبية كبيرة، كما يعمل على توفير فرص عمل للشباب.





وأوضحت عضو مجلس النواب، أن "مستقبل مصر" سوف يكون له نهضة كبيرة فى القطاع الزراعي فى مصر، لافتة إلى أنه ضمن سلسلة المشروعات القومية التى تقوم بها الدولة، التى تأتى ضمن استراتيجية الدولة لتعظيم الفرص الانتاجية الكامنة في مجال استصلاح الاراضى والانتاج الزراعي ليصبح .





وأشاد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح، بمشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي الذي يهتم به الرئيس السيسي دائما وقام بجولة له أمس، حيث إن هذا المشروع سيكون أهم المشروعات الزراعية خلال السنوات القادمة، وسيكون له دور كبير في تحقيق الأمن الغذائي لمصر، حيث إن هذه المشروعات تحقق فوائد استراتيجية لمصر، فستعمل على زيادة العروض المحلية بما يؤدي لخفض الأسعار.





وقال النائب إن أهم ما يميز هذا المشروع هو استغلاله كافة الإمكانات التي يتمتع بها القطاع الزراعي في مصر والنهوض به، لتحقيق الأمن الغذائي، فضلا عن مواصلة العمل على النهوض بأوضاع الفلاح المصري، وتحديث أساليب الزراعة والري الحقلي، وتوفير الأصناف الزراعية المُحسنة عالية الجودة والإنتاج، كما يعمل على توفير آلاف من فرص العمل المباشرة، ومئات الآلاف الأخرى غير المباشرة لكافة فئات المواطنين نظرًا للأنشطة المتنوعة والفرص الاستثمارية العديدة التي يوفرها المشروع باشتراك كبرى الشركات الزراعية المتخصصة من القطاع الخاص.





وأشار النائب إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتماما خاصا ومساندة ورعاية كبيرة لقطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به والعمل على تحسين أوضاع الفلاحين والمزارعين، خاصة وأن الزراعة تمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي من حيث مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وفي الصادرات السلعية والقوى العاملة،علاوة على توفير الغذاء الآمن للمواطنين والمواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات الوطنية، إضافةً إلى أن نسبة كبيرة من السكان تعيش في المناطق الريفية ويعتمدون علي الزراعة والأنشطة المرتبطة بها كمصدر رئيسي لدخولهم.





وثمنت النائبة امال رزق الله، عضو مجلس النواب، تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي باستصلاح ٥٠٠ الف فدان على امتداد طريق محور الضبعة بالاتجاه الشمالى الغربي للجمهورية.





وأكدت رزق الله، خلال بيان له، أن قطاع الزراعة يعتبر من القطاعات المرنة والتي تؤثر بشكل كبير في الاقتصاد العالمي، ليس فقط ذلك وأنما يمثل مدخلا أساسيا في كثير من الصناعات الانتاجية، مشيده بجهود الدولة في تدعيم الزراعة وأيضا جهودها في التوسع الرأسي والأفقي لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.





وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن اختيار المنطقة الجغرافية لمشروع مستقبل مصر علي محور الضبعة، "جيد" حيث يسهل نقل المنتجات الزراعية من اراضى المشروع الى سائر انحاء الجمهورية، هو ما كان له اثر ملموس بالفعل خلال العام الماضي لتوفير المنتجات الزراعية للمواطنين من انتاج المشروع خلال جائحة فيروس كورونا.



