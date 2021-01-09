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رياضة

أهلي 2008 يفوز على اتحاد الشرطة بهدف في مهرجان البراعم

السبت 09/يناير/2021 - 09:18 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
فاز فريق البراعم لكرة القدم بالأهلي مواليد ٢٠٠٨، على اتحاد الشرطة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب أكاديمية الأهلي بفرع النادي بمدينة نصر، ضمن الجولة الرابعة من مهرجان البراعم السوبر. 

جاء هدف فوز الأهلي عن طريق بلال عطية من ركلة جزاء. 

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٨ بالأهلي أسامة زكي مديرًا فنيًّا، وأحمد عبد الرؤوف مدربًا عامًّا، وسمير جميل مدربًا لحراس المرمى، وحسن فاضل طبيب الفريق، ومحمد فتحي إداريًّا. 

وتقام مباريات مهرجان البراعم دون احتساب نتائج أو نقاط لكل المواليد «٢٠٠٨ - ٢٠٠٩ - ٢٠١٠ - ٢٠١١»، عدا بطولة مواليد ٢٠٠٧ التي يتوج خلالها الفريق الأكثر حصدًا للنقاط باللقب.

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