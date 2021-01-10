الزراعات فى الأقصر لم تعد فى خطر.. إنشاء محطة رفع مياه بتكلفة 260 مليون جنيه .. صور وفيديو

شهد مركز إسنا جنوب الأقصر طفرة كبيرة فى جميع القطاعات ومن أهمها قطاع رى الأراضي الزراعية.





يقول المهندس فهمى عسكر أخصائي المساحة بادارة طلمبات اسنا ،فى تصريح خاص "لصدى البلد " عقب شكاوى كثيرة من مواطنين مركز اسنا لعدم وصول مياه الرى الى الاراضي الزراعية بجميع قري غرب اسنا بداية من قرية النجوع وحتى كيمان المطاعنة، نجحت الادارة برئاسة المهندس عادل حسن مدير عام طلمبات الاقصر باسنا ، فى انشاء مشروع من المشروعات الهامة بالمحافظة وهو مشروع محطة رفع مياه ( محطة طلمبات اسنا . الاقصر ) وذلك لسد احتياجات ١٧ الف فدان من مياه الرى بغرب اسنا .





وأوضح أن تكلفة المشروع قدرت بحوالي ٢٦٠ مليون جنيه والجهة المالكة هى وزارة الرى تحت اشراف مصلحة الميكانيكا والكهرباء.





واضاف بظان المشروعب تم البدءبفي تنفيذه فى شهر يناير ٢٠١٩ ومدة التنفيذ عامان ونسبة التنفيذ ٦٠% ، وعدد الوحدات بالمشروع ٥ وحدات بتصرف بطاقة ٥ م٣/ ث للوحدة الواحدة.





وقالت المهنسة صباح منصور نائب رئيس مركز ومدينة اسنا إنها تفقدت المشروع للوقوف على آخر مستجداته وموقف التنفيذمشيرةب إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة اسنا برئاسة ابراهيم نصير رئيس المركز تقدم الدعم اللوجستي لأى مشروع خاصة المشروعات القومية حيث تقوم بتذليل أى عقبات أمامه.



