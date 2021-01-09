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أستاذ جراحات يحذر من تناول أدوية السمنة دون الرجوع للطبيب

السبت 09/يناير/2021 - 10:43 م
أستاذ جراحات يحذر
أستاذ جراحات يحذر من تناول أدوية السمنة دون الرجوع للطبيب
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حياة عبد العزيز
أكد الدكتور ياسر عبد الرحيم أستاذ جراحات السمنة والسكر والمناظير وعضو الاتحاد العالمى أن تناول أدوية التخسيس والسمنة بطريقة عشوائية دون وصفة من الطبيب المختص ودون مراعاة التعليمات المرفقة قد يسبب مضاعفات خطيرة على الصحة ربما أخطر من المرض الذي استدعى تناولها.

وقال الدكتور ياسر عبد الرحيم أن عملية تكميم المعدة تعتبر من العمليات المهمة فى إنقاص الوزن العنيد الذى لا يمكن التخلى عنه أو فقدانه بأى وسيلة، فأحيانا عملية تكميم المعدة فى مصر، بالإضافة إلى عمليات شفط الدهون من العمليات الفعالة فى إنقاص الوزن بعيدا عن ممارسة الرياضة أو برامج ضبط الوزن المتمثلة فى الرجيم.

وأضاف الدكتور ياسر عبد الرحيم أن عملية تكميم المعدة من العمليات الآمنة والسهلة التى تتم على يد خبراء ومتخصصين لديهم الخبرة والقابلية على تقليل حجم الخطر المرتبط بالعملية، ولا تناسب عملية تكميم المعدة الأوزان الخفيفة ولكن يجب أن يتعدى مؤشر كتلة الجسم أكثر من 30% زيادة عن المعدل الطبيعى.

وأوضح الدكتور ياسر عبد الرحيم لم تعد السمنة بعد الآن من المشاكل التى لا حل لها، ولم تعد أدوية التخسيس أو أنظمة الرجيم الصارمة أو الرياضة المستمرة السبيل الوحيد لإنقاص الوزن، لذلك تأتي عملية تكميم المعدة بالمنظار في مصر  من الحلول السحرية الذي يجعل الشخص يفقد عشرات الكيلوجرامات في غضون عدة أشهر، الأمر الذي يغير من مظهره تمامًا.

وحذَّر عبد الرحيم من تناول الأدوية مجهولة المصدر من أجل التخسيس، خاصة أنها تسبب مشاكل كثير وأمراض مزمنة وقد تؤدى للوفاة.

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