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لماذا أصحاب السمنة أكثر عرضة لـ عدوى كورونا؟.. دراسة تكشف السبب

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 10:31 م
لماذا أصحاب السمنة
لماذا أصحاب السمنة أكثر عرضة لـ عدوى كورونا ؟
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حياة عبد العزيز
أثبتت العديد من الدراسات العلمية، أن الأشخاص المصابين بـ السمنة والذين يصابون بـ COVID 19 هم أكثر عرضة للوفاة بنسبة 48٪، و74٪ أكثر عرضة للحاجة إلى وحدة العناية المركزة، و113٪ أكثر عرضة للدخول إلى المستشفى من الأشخاص ذوي الوزن الطبيعي، تم الاستدلال على هذه الإحصائيات المذهلة من بيانات ما يقرب من أربعة مرضى فيروس كورونا COVID-19.

وأكدت الدراسة وفقا لموقع "timesofindia"، أن الأشخاص المصابين بالسمنة أكثر عرضة لجميع أنواع العدوى والأمراض بسبب مناعتهم الضعيفة.

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وأوضح الأطباء أن عندما تتعرض أجسامنا للهجوم من قبل فيروس أو بكتيريا، يتسبب جهاز المناعة في الجسم في حدوث التهاب "جيد" ، وهو أول موجة دفاع ضد الغزاة، ومع ذلك، فإن الخلايا الدهنية في أجسامنا قادرة على محاكاة مثل هذا الالتهاب وتضليل آلية دفاعنا.

الخلايا الدهنية المفرطة لدى الأشخاص المصابين بالسمنة تخلق وتضخم الأخبار المزيفة عن هجوم خارجي طوال الوقت وتخدع قوة أمن الجسم - جهاز المناعة - لتكون في حالة تأهب قصوى على مدار الساعة ، حتى عندما لا يكون هناك تهديد حقيقي.

وتابع الأطباء، إن الالتهاب الذي لا ينتهي بسبب السمنة يجعل جهاز المناعة مرهقًا وضعيفًا عندما يكون هناك هجوم فعلي، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض مزمنة وخطيرة.
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