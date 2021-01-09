ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بسبب الإجراءات الاحترازية| رئيس حي وسط الإسكندرية يكشف سبب غلق أحد المطاعم الشهيرة

السبت 09/يناير/2021 - 10:48 م
للواء علاء يوسف رئيس
للواء علاء يوسف رئيس حى وسط الإسكندرية
Advertisements
ندى رأفت
قال اللواء علاء يوسف رئيس حى وسط الإسكندرية، إنه يوم 28 ديسمبر الماضي، صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء، وكان مهم للغاية، يتعلق باتخاذ الإجراءات الاحترازية، مع تشديدات قوية بضرورة اتباعها، فالاهتمام في البداية كان في المناطق التي يتردّد عليها الكثيرون.

وتابع «يوسف»، خلال مداخلة مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض ببرنامج «حديث القاهرة»، المذاع على قناة «القاهرة والناس»، مطعم كبدة الفلاح، تم غلقه بسبب الإجراءات الاحترازية، وليس فيما أثير حول فساد الأطعمة، وصاحب المطعم استجاب لقرار الغلق، وهو نفسه أكد أن الأمر كان خارج السيطرة.

وأضاف رئيس حى وسط الإسكندرية، أنه سيتم الإغلاق لمدة 7 أيام، وسيتم دفع غرامة 4000 وهو لديه 6 محلات، ويوم الاثنين سيتم إعادة فتح المحلات الـ 6 .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بالقانون.. تشريعية البرلمان: غلق المحلات المخالفة لإجراءات فيروس كورونا

آلية للفتح والغلق وعقوبات للمخالفين.. ضوابط المحلات بالقانون الجديد

المحلات في شتاء كورونا.. تحديد مواعيد الفتح والغلق وعقوبات المخالفين.. ومقترح برلماني بالإغلاق مبكرا

برلماني: الإجراءات الاحترازية أفضل من الإغلاق أو تخفيض حتى لا يتأثر الاقتصاد

3 عقوبات تنتظر المحال المخالفة لمواعيد الإغلاق وإجراءات كورونا

لمجابهة انتشار فيروس كورونا.. إغلاق 4 مراكز تعليمية بحي وسط الإسكندرية

ترشيحاتنا

حقيبة خطيرة بحوزته وبيلوسي لن تمنعه.. هل يشن ترامب هجوما نوويا خلال أيام؟

لف الحشيش متسجل على الكاميرات .. رحاب الجمل تفتح النار على باسم سمرة.. فيديو

بعدما فضحت "الممثل السكران".. قرار مفاجئ من رحاب الجمل

أسامة حسني بصحبة زوجته وأولاده في أحدث ظهور.. شاهد

محمد رمضان السبب .. القصة الكاملة لهجوم رحاب الجمل على باسم سمرة

لبحث توافره لمرضى كورونا.. رئيس الوزراء يلتقي الشركات الموردة والمنتجة للأكسجين الطبى

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة : 3 علامات أثناء النوم تشير للإصابة بالسكري

أستاذ جراحات يحذر من تناول أدوية السمنة دون الرجوع للطبيب

هل تناول البيض والدجاج يصيب بأنفلونزا الطيور