بسبب الإجراءات الاحترازية| رئيس حي وسط الإسكندرية يكشف سبب غلق أحد المطاعم الشهيرة

قال اللواء علاء يوسف رئيس حى وسط الإسكندرية، إنه يوم 28 ديسمبر الماضي ، صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء، وكان مهم للغاية، يتعلق باتخاذ الإجراءات الاحترازية، مع تشديدات قوية بضرورة اتباعها، فالاهتمام في البداية كان في المناطق التي يتردّد عليها الكثيرون.





وتابع « يوسف»، خلال مداخلة مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض ببرنامج «حديث القاهرة»، المذاع على قناة «القاهرة والناس»، مطعم كبدة الفلاح، تم غلقه بسبب الإجراءات الاحترازية، وليس فيما أثير حول فساد الأطعمة، وصاحب المطعم استجاب لقرار الغلق، وهو نفسه أكد أن الأمر كان خارج السيطرة.



