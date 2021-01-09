92.5 فدان.. أشرف صبحي: إنهاء إنشاء المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية 100%

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة مقامة على مساحة 92.5 فدان.





وأضاف صبحي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" تم الانتهاء من إنشاء المدينة الرياضية 100% وبها اماكن ترفيه إجتماعي".





وتابع اشرف صبحي:" في المستقبل سيتم إنشاء مراكز خدمية أخرى والمدينة الرياضة تعتبر فخرا جديدا للعاصمة الإدارية وتخدم العاصمة الإدارية وسكان مدينة بدر والشروق والتجمع الخامس".





وأكمل أشرف صبحي:" نقدم نموذجا يجمع بين رفاهية الحياة الاجتماعية وتطوير الحياة الرياضية لأقصى درجة"، مضيفا:" نقوم بتطوير جميع استادات مصر ".





وتابع اشرف صبحي:" صالات كرة اليد المستضيفة لكأس العالم تضم أحدث التقنيات والتكنولوجيات في العالم ".



