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92.5 فدان.. أشرف صبحي: إنهاء إنشاء المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية 100%

السبت 09/يناير/2021 - 10:46 م
وزير الرياضة واحمد
وزير الرياضة واحمد موسى
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هاني حسين
قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة مقامة على مساحة 92.5 فدان.

وأضاف صبحي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" تم الانتهاء من إنشاء المدينة الرياضية 100%  وبها اماكن ترفيه إجتماعي".

وتابع اشرف صبحي:"  في المستقبل سيتم إنشاء مراكز خدمية أخرى والمدينة الرياضة تعتبر فخرا جديدا للعاصمة الإدارية وتخدم العاصمة الإدارية وسكان مدينة بدر والشروق والتجمع الخامس".

وأكمل أشرف صبحي:"  نقدم نموذجا يجمع بين رفاهية الحياة الاجتماعية وتطوير الحياة الرياضية لأقصى درجة"، مضيفا:"  نقوم بتطوير جميع استادات مصر ".

وتابع اشرف صبحي:" صالات كرة اليد المستضيفة لكأس العالم تضم أحدث التقنيات والتكنولوجيات في العالم ".

 وتابع اشرف صبحي:"  الصالات مجهزة باحدث الوسائل والأجيال التكنولوجية، ولأول مرة في مصر يوجد مصنع مستلزمات للمنشآت الرياضية".
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