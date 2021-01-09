أمين النواب يوجه 3 مناشدات للأعضاء الجدد بشأن الجلسة الافتتاحية

أكد المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، الحرص الكامل علي أفضل صورة للجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، ومن ثم جرى الإعداد لكل تفاصيل هذه الجلسة، قائلا "كل حاجة معمول حسابها بخصوص الجلسة الافتتاحية لبرلمان 2021".





جاء ذلك في تصريحاته له مساء السبت، مع برنامج كلمة أخيرة للإعلامية لميس الحديدي، مؤكدًا أن كل الاستعدادات والتفاصيل ذات الصلة بالجلسة الافتتاحية فى ضوء تدابير أزمة كورونا التى تمثل جائحة عالمية، ومن ثم الحق فى الصحة مقدم علي كل التفاصيل التى تحركت فيها الأمانة العامة بشأن هذه الجلسة، خاصة أن البرلمان المصري من المؤسسات التى استطاعت العمل فى ظل هذه الجائحة منذ مارس الماضي.





ولفت الأمين العام لمجلس النواب، إلى أن فى ضوء دراسة الاستعداد لهذه الجلسه، رؤي أن قانون مجلس النواب ينص علي النظام الانتخابي ما بين الفردي والقائمة، 50% للأولي و50% للثانية، ومن ثم تم بدء العمل علي هذا الأساس لتقسيم عملية الأداء لليمين الدستورية وفق هذا القاعدة المجردة، خاصة أن اليمين يتم أدائها بشكل منفرد وليس بشكل جماعي، وبالتالي تم تقسيم القاعه وفق الـ3مستويات بها، وأنه فى الإجمالي تستوعب نحو 610 مقاعد.





وأكد المستشار محمود فوزي، أنه تم التوافق علي تقسيم اليمين الدستورية بواقع الفردي والقائمة، ومن ثم يبدأ نواب الفردي منذ الساعة الحادية عشر من صباح الثلاثاء فى أداء اليمين، ومع الانتهاء يبدأ نواب القائمة نحو الساعة الثانية ظهرا، مشيرا إلي أن التحدي الأكبر سيكون ذات صلة بعملية الخروج والدخول من القاعة فترة التناوب، وهو أمر سيساعد علي الانتهاء منه إلتزام النواب بالإجراءات، مشيرا إلي أنه تم إعداد استراحات موصوله بالقاعة ليتواجد فيها النواب فى أوقات التناوب.





وأكد أنه عقب الانتهاء من اليمين سيتم إجراء انتخابات الرئاسة والوكالة، مشيرا إلي أن جميع الإجراءات الخاصة بالجلسة الافتتاحية يتم موافاة الأعضاء بها علي كافة المستويات، وبجميع الوسائل، بالإضافة إلي أنه سيكون هناك جهد من المراسم والعلاقات العامة لمساعدة النواب فى الوصول إلي مقاعدهم والسبيل إليها أيضا.





وواصل المستشار محمود فوزي حديثه بالتأكيد أن التدابير الإجرائية من إرتداء الكمامة والشكف الحراري واستخدام المطهرات، وإجراءات أخري توعية لا يمكن الحياد عنها إطلاقا، علي كل من يتواجد بالمجلس، ويتم تفعيلها بشكل متواصل فى ضوء مواجهة أزمة كورونا، بجانب الإجراءات الاستثنائية الأخري الخاصة بالتباعد الإجتماعي، مشيرا إلي أنه رؤي عدم إلزام النواب عدم إجراء تحالي البي سى أر، خاصة أنه من الوارد بعد الانتهاء من التحليل يصاب، ومن ثم فهو دون جدوي علي مستوي التوقيت، ولكن من لديه أعراض من النواب معروفة بشأن الإصابة عليه الإلتزام بالتدابير اللازمة لاتخاذها.





واختتم حديثه بالتأكيد أن الجلسة ستكون مذاعه علي الهواء، والأعضاء عليهم عدم مغادرة المجلس إلا بإنتهاء استحقاق اليمين الدستورية وانتخاب رئيس المجلس والوكيلين، مناشدا إيهم بعدم اصطحاب مرافقين، وفى حالة وجود سائقين عدم التواجد معهم علي مدار اليوم، لأنه سوف يتم التوصيل والمغادرة.