أطعمة تساعد على حرق أسرع للدهون

يبحث الكثير عن أطعمة تساعد على حرق الدهون بشكل أسرع نظرا للعزل المنزلى ،نتيجة لانتشار الوباء كورونا ، لذلك نكشف عن أفضل الأطعمة التى تساعد على الحرق مع الحرص على ممارسة التمارين بالمنزل .





كشف موقع medicalnewstoday عن أفضل الأطعمة التى تساعد على حرق الدهون

المكسرات

يمكن أن يساعد تناول المكسرات بانتظام في زيادة مستويات الطاقة وتعويض الجوع.





المكسرات مغذية جدا. فهي غنية بالبروتين والدهون الجيدة ، وكلاهما مفيد لتعويض الجوع لفترات طويلة.





الأهم من ذلك ، يمكن للناس دمج المكسرات في نظام غذائي صحي دون اكتساب أي وزن ، على سبيل المثال ، وجدت دراسة واحدة من عام 2011 ، نُشرت في مجلة التغذية والأيض ، أن تضمين المكسرات في النظام الغذائي على مدار 12 أسبوعًا أدى إلى تحسين جودة النظام الغذائي ، دون أي زيادة في الوزن.





الأسماك الزيتية

الأسماك هي نوع من الأطعمة الصحية التي تحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية الحيوية . الأسماك الدهنية مثل السلمون غنية بشكل خاص بالأحماض الدهنية طويلة السلسلة التي يصعب العثور عليها في أي مكان آخر.





الأسماك غنية أيضًا بالبروتين. يمكن للبروتين الغذائي أن يعوض الجوع ، وهو أداة مهمة لفقدان الوزن.





الزبادي

يمكن أن تختلف الزبادي في محتواها الغذائي. الزبادي العادي ، مثل الزبادي اليوناني ، هو الأكثر صحة. يحتوي على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن والبروبيوتيك.





يحتوي الزبادي أيضًا على أنواع مختلفة من البروتين ، مثل الكازين ومصل اللبن. أظهرت دراسة من عام 2014 تظهر في مجلة التغذية أن تناول الزبادي الغني بالبروتين يمكن أن يكون له فوائد في التحكم في الشهية ، وتعويض الجوع ، وخفض تناول الطعام بشكل عام.





البازلاء

البازلاء هي مصدر صحي للطاقة ومكون متعدد الاستخدامات البازلاء غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف. كما أنها تحتوي على كربوهيدرات معقدة ، وهي مصدر جيد للطاقة.





تحتوي البازلاء أيضًا على البروتينات التي يمكن أن تعوض الجوع.





توضح دراسة أجريت عام 2011 تظهر في مجلة التغذية أن البروتين الموجود في البازلاء له تأثير أكبر على الحد من الجوع من بروتين مصل اللبن من الحليب.





البيض

البيض غني بالفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الأخرى المهمة للصحة ، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية (AHA) . فهي تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول ، ولكن لا يوجد دليل يشير إلى أن تناول الكوليسترول يسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول في الجسم يعتبر البيض أيضًا مصدرًا ممتازًا للبروتين ويمكن أن يساعد في التحكم في الشهية. وجدت دراسة في مجلة Nutrition Research أن تناول البيض في وجبة الإفطار كان له تأثير إيجابي على السيطرة على الجوع وتناول الطعام في وقت لاحق من اليوم.





الفلفل الحار

يحتوي الفلفل الحار على مادة الكابسيسين الكيميائية ، والتي قد يكون لها فوائد في إنقاص الوزن أظهرت مراجعة منهجية عام 2012 ، نُشرت في مجلة Appetite ، أن الكابسيسين قد يزيد من حرق الدهون ويقلل الشهية. قد تساعد هذه الآثار في فقدان الوزن.





زيت جوز الهند

يحتوي زيت جوز الهند على مستوى عالٍ من الدهون الثلاثية متوسطة السلسلة. هذا نوع معين من الدهون قد يكون له مجموعة من الفوائد الصحية وجد تحليل تلوي من عام 2015 ، والذي ظهر في مجلة أكاديمية التغذية وعلم التغذية ، أن هذه الدهون الثلاثية متوسطة السلسلة يمكن أن تؤدي إلى فقدان الوزن. ومع ذلك ، هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيد النتائج يعتقد العديد من العلماء أن الدهون الثلاثية متوسطة السلسلة يمكن أن تزيد من استهلاك الطاقة وتقليل مخازن الدهون.





الشاي الأخضر

للشاي الأخضر العديد من الفوائد الصحية ، مثل المساعدة في إنقاص الوزن الشاي الأخضر مصدر مفيد لمضادات الأكسدة وله العديد من الفوائد الصحية. تشمل إحدى هذه الفوائد فقدان الوزن وجدت مراجعة عالية الجودة من عام 2012 ، نُشرت في قاعدة بيانات كوكرين للمراجعات المنهجية ، أن استهلاك الشاي الأخضر أدى إلى فقدان الوزن لدى البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة كانت كمية فقدان الوزن صغيرة ولكنها موجودة باستمرار في العديد من الدراسات المختلفة.





إضافة الأطعمة التي تحرق الدهون إلى النظام الغذائي

في بعض الحالات ، من الممكن أن تعتمد الوجبة على طعام يحرق الدهون. على سبيل المثال ، قد تتكون من الأسماك الزيتية مثل السلمون مع الخضار. خيار آخر هو تناول البيض مع الخبز المحمص من الحبوب الكاملة على الإفطار بالنسبة للنباتيين والنباتيين ، يمكن أن تكون الوجبات النباتية الغنية بالبروتين طريقة مفيدة للمساعدة في إنقاص الوزن. يعد خلط الأطعمة التي تحرق الدهون مثل البازلاء مع مصادر مفيدة أخرى للبروتين طريقة واحدة للقيام بذلك. ومن الأمثلة على ذلك حساء البازلاء المنقسم أو شوربة البازلاء.



