رشا مجدي تنعى هادي الجيار: مسيرة فنية خالدة.. فيديو

نعت الإعلامية رشا مجدي ، مقدمة برنامج صباح البلد، الفنان الكبير هادى الجيار الذي رحل عن عالمنا اليوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، قائلة:" وضع بصماته بمسيرة فنية خالدة خلال مشواره الفنى".





وأضافت "رشا مجدي"،خلال تقديمها لحلقة اليوم ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" ، أن الفنان الراحل هادى الجيار دخل العناية المركزة فى أواخر أيامه بعد إصابته ب فيروس كورونا .





وأشارت إلى الفنان الراحل رحل عن عالمنا عن عمر ناهز 71 عاماً.





يذكر أن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، قد أعرب عن حزنه الشديد لوفاة الفنان هادي الجيار، لافتا إلى أنه جار العمل على إنهاء أوراق الدفن والمطلوبة لإجراءات الوفاة، وسيتم تشييع الجنازة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة الظهر أو العصر بعد التواصل مع أسرته.