رشا مجدي: إغلاق عدد من الطرق بسبب الشبورة المائية.. فيديو

قالت الإعلامية رشا مجدى ، مقدمة برنامج صباح البلد، إن المشهد المسيطر صباح اليوم هو "الشبورة المائية الكثيفة"، مشيرة إلى أن هناك معاناة كبيرة للوصول إلى أى مكان بسبب الشبورة الكثيفة.





وأضافت الإعلامية رشا مجدى ، خلال تقديمها برنامج صباح البلد ، المذاع على فضائية صدى البلد ، أن الشبورة كثيفة للغاية صباح اليوم ، ووجهت نصيحة للمشاهد،قائلة:" انزل بدرى نصف ساعة عن معادك لتفادي الزحمة" .





وأشارت مقدمة برنامج صباح البلد ، إلى أن الموضوع ليس سهل ، وهناك طرق قامت الادارة العامة للمرور بغلقها حفاظًا على سلامة المواطنين ،منها العالمين و الدائرى الأوسطى و طريق أسوان الصحراوى وعدد أكبر من ذلك تم غلقها بسبب أن الشبورة كثيفة جدًا .





وشددت مقدمة برنامج صباح البلد ، على ضرورة توخي الحذر أثناء قيادة السيارة ، وأن تكون السرعة لتجنب الحوادث.



