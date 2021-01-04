رشا مجدي: إغلاق عدد من الطرق بسبب الشبورة المائية.. فيديو

قالت الإعلامية رشا مجدى ، مقدمة برنامج صباح البلد، إن المشهد المسيطر صباح اليوم هو "الشبورة المائية الكثيفة"، مشيرة إلى أن هناك معاناة كبيرة للوصول إلى أى مكان بسبب الشبورة الكثيفة.
وأضافت الإعلامية رشا مجدى ، خلال تقديمها برنامج صباح البلد ، المذاع على فضائية صدى البلد ، أن الشبورة كثيفة للغاية صباح اليوم ، ووجهت نصيحة للمشاهد،قائلة:"انزل بدرى نصف ساعة عن معادك لتفادي الزحمة" .
وأشارت مقدمة برنامج صباح البلد ، إلى أن الموضوع ليس سهل ، وهناك طرق قامت الادارة العامة للمرور بغلقها حفاظًا على سلامة المواطنين ،منها العالمين و الدائرى الأوسطى و طريق أسوان الصحراوى وعدد أكبر من ذلك تم غلقها بسبب أن الشبورة كثيفة جدًا .
وشددت مقدمة برنامج صباح البلد ، على ضرورة توخي الحذر أثناء قيادة السيارة ، وأن تكون السرعة لتجنب الحوادث.
وأعلنت الادارة العامة للمرور، عن إغلاق طريق بلبيس الصحراوي و طريق الفيوم بسبب الشبورة الكثيفة وانعدام الرؤية.
وقالت مصادر، أن الإدارة بإشراف اللواء محمود عبدالرازق مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، تهيب بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.
كانت وزارة الداخلية وجهت المواطنين مرتادي الطرق رسالة هامة ضمت إرشادات ونصائح لقيادة آمنة في الطقس السيئ.
وأعلنت الإدارة العامة للمرور عن رسالة مهمة تتضمن نصائح للقيادة الآمنة على الطرق والمحاور للحد من حوادث الطرق التي تقع بسبب الطقس السيئ وانعدام الرؤية، وجاء على رأسها:
١- يجب مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الأمن.
٢- استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا .
٣ مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك .
٤- استخدام مساحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامى والخلفى .
٥- مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة .
٦- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة .
٧- عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث .
٨- زيادة الانتباة اثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.
٩- عدم استخدام جهاز الفرامل بصورة مفاجأة في مياه الامطار لتجنب انزلاق السيارة.
١٠-عند وجود اعطال او لا قدر الله حوادث يرجى الاتصال بارقام الإغاثة المرورية 01221110000.