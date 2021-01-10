ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بعد إعلان البرازيل إفلاسها ..علي الإدريسي: مصر تحقق نموا اقتصاديا فاق توقع البنك الدولي

الأحد 10/يناير/2021 - 11:06 ص
علي الإدريسي ، الخبير
علي الإدريسي ، الخبير الاقتصادي
Advertisements
نورهان رأفت
قال الخبير الاقتصادي علي الأدريسي، إن العالم يعاني من نسبة انكماش تصل لـ 4.9 % ، خلال أزمة كورونا ، وخسائر تصل لـ 12 ونصف تريليون دولار، لافتا إلى أنها تخطت الأزمة العالمية ، في عام 2008 ، ولا تقارن بأزمة "الكساد العظيم". 

وأضاف على الإدريسي ، خلال استضافته في برنامج "صباح الخير يا مصر" ، والمذاع على فضائية القناة الأولى، أن الدول والحكومات تسعى لإنعاش اقتصاداتها، من جديد، عقب الأزمة الراهنة ، وخاصة بعد إعلان دولة البرازيل إفلاسها.

وفيما يخص الشأن الاقتصادي المصري ، لفت الخبير الاقتصادي إلى أن مصر استطاعت أن تقوم بـ برنامج إصلاح اقتصادي، وهو الأقوى ، بالتعاون مع البنك الدولي ، إلى جانب وتيرة متسارعة من النمو الاقتصادي، والاهتمام بالقطاعات المنتجة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، والكثير من الملفات الأخرى ، التي ساهمت في تخطى مصر الأزمة.

وأشار "الإدريسي" إلى أن مصر حققت 19.16 معدل نمو ، في العام السابق ، وهو ما يفوق المعدل الاقتصادي ، الذي توقعه البنك الدولي ، والحكومة المصرية.

وأكد "الإدريسي " أن قطاع السياحة من القطاعات التي تضررت ، بشكل واضح ، خلال أزمة كورونا ، ولكن إقتصاديات الدول ، تبنى على أساس القدرة على تغطية الاحتياجات الأساسية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

خبير اقتصادي: مصر حققت نسبة نمو مرتفع فاقت كل التوقعات

خاص|الإدريسي خلال تكريم صدى البلد: الإصلاح الاقتصادى ساهم في مواجهة كورونا ..والفيروس يصيب أسواق المال

مصطفى مدبولى: تقارير المؤسسات الدولية عكست صلابة الاقتصاد المصري..فيديو

على الإدريسي: أداء الاقتصاد المصري خلال أزمة كورونا كان إيجابياً.. فيديو

خبراء عن زيادة الاحتياطي النقدي: يجذب المستثمرين الأجانب للسوق.. والمواطن وراء تحقيق نمو اقتصادي إيجابي رغم كورونا.. والبنك الدولي يتوقع زيادة نمو الاقتصاد خلال عامين

خبير اقتصادى: التهاون بخطر جائحة كورونا أدى إلى انحدار اقتصاد البرازيل.. فيديو

ترشيحاتنا

بتصميم فولاذي.. حقيقة عزل ترامب داخل البيت الأبيض

هادي الجيار في حوار سابق لـ صدى البلد.. رأيه في محمد رمضان وماذا قال عن عادل إمام

طيار يهدد الركاب بإلقائهم من الطائرة بسبب ترامب.. فيديو

أيهما أفضل.. مقارنة بين تويوتا راش وسوزوكي ارتيجا موديلات 2021 | صور

تشييع جنازة الفنان هادي الجيار بمسجد الشرطة

اللهجة بدأت تتغير.. الزمالك يعلن خبرا سارا بشأن فرجاني ساسي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملفتة ومثيرة للجدل.. 10 صور تكشف عن إطلالات مريم أوزرلي

في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز أناقة سميرة سعيد بإطلالات مبهجة

أيهما أفضل.. مقارنة بين تويوتا راش وسوزوكي ارتيجا موديلات 2021 | صور