بعد إعلان البرازيل إفلاسها ..علي الإدريسي: مصر تحقق نموا اقتصاديا فاق توقع البنك الدولي

علي الأدريسي ، إن العالم يعاني من نسبة انكماش تصل لـ 4.9 % ، خلال أزمة كورونا ، وخسائر تصل لـ 12 ونصف تريليون دولار، لافتا إلى أنها تخطت الأزمة العالمية ، في عام 2008 ، ولا تقارن بأزمة "الكساد العظيم". قال الخبير الاقتصادي





وأضاف على الإدريسي ، خلال استضافته في برنامج "صباح الخير يا مصر" ، والمذاع على فضائية القناة الأولى، أن الدول والحكومات تسعى لإنعاش اقتصاداتها، من جديد، عقب الأزمة الراهنة ، وخاصة بعد إعلان دولة البرازيل إفلاسها.





وفيما يخص الشأن الاقتصادي المصري ، لفت الخبير الاقتصادي إلى أن مصر استطاعت أن تقوم بـ برنامج إصلاح اقتصادي، وهو الأقوى ، بالتعاون مع البنك الدولي ، إلى جانب وتيرة متسارعة من النمو الاقتصادي، والاهتمام بالقطاعات المنتجة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، والكثير من الملفات الأخرى ، التي ساهمت في تخطى مصر الأزمة.





وأشار "الإدريسي" إلى أن مصر حققت 19.16 معدل نمو ، في العام السابق ، وهو ما يفوق المعدل الاقتصادي ، الذي توقعه البنك الدولي ، والحكومة المصرية.



