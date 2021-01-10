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اقتصاد

اقتصاد الإمارات.. 8.9 مليار درهم قيمة التصرفات العقارية بإمارة عجمان خلال 2020

الأحد 10/يناير/2021 - 06:34 م
التصرفات العقارية
التصرفات العقارية بإمارة عجمان
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قسم الاقتصاد
كشف التقرير العقاري السنوي الصادر عن دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان بالإمارات عن إستقرار أداء السوق العقاري في الإمارة,حيث بلغ إجمالي حجم التصرفات العقارية خلال العام 2020 نحو 8.9 مليار درهم في حين قدر حجم التداول العقاري بحوالي 3.3 ملياردرهم تم تداولها على إجمالي مساحة قدرت بنحو 1.8 مليون متر مربع .

وأكد السيد ناصر المرزوقي مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بالندب عبر تقرير نشر بالوكالة الرسمية الإماراتية للأنباء "وام"، أن القطاع العقاري في إمارة عجمان حافظ على مستوياته الإيجابية وذلك بفضل الإجراءات والقرارت الإستباقية التي سنتها حكومة عجمان والتي كان لها أثر إيجابي وساهمت بشكل كبير في الحد من تداعيات وباء كورونا المستجد – كوفيد 19 - الذي ألقى بظلاله على الإقتصاد العالمي.

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وأوضح المرزوقي أن حجم الإستثمارات العقارية خلال العام المنصرم قدر بحوالي 4.6 مليار درهم حيث بلغ حجم إستثمارات المواطنين 2.3 مليار درهم في حين بلغت الإستثمارات الأجنبية 2.1 مليار درهم مع تسجيل 143 مليون درهم إستثمارات مواطني دول مجلس التعاون الخليجي .

وصرح المرزوقي بأن أعلى قيمة مبايعة خلال العام 2020 تم تسجيلها في "القطاع الشرقي" بحي "الزاهية" والتي بلغت 416 مليون درهم كما قدرت أعلى قيمة رهن بنحو 467 مليون درهم بحي "الجرف 1" التابع للقطاع الأوسط .

وعن أكثر الأحياء تداولا قال المرزوقي ان "حي الزاهية" جاء في المركز الأول يليه كل من "حي الياسمين" و"حي العالية" على التوالي , كماتصدر مشروع "مدينة الإمارت" قائمة المشاريع الأكثر تداولًا متقدمًا على مشروعي "لؤلؤة عجمان" و "عجمان ون" .
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