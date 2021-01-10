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فن

ابنة رجاء الجداوي تنعى والدة حسن الرداد: ربنا يصبرك انت وإيمي

الأحد 10/يناير/2021 - 12:32 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نعت ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي والدة الفنان حسن الرداد عبر حساب الفنانة رجاء الجداوي الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ونشرت ابنة رجاء الجداوي صورة تجمع حسن الرداد بوالدته والفنانة إيمي سمير غانم وعلقت قائلة :"إنا لله وإنا اليه راجعون ربنا يصبرك يا حسن انت وايمي وكل حبايبها وربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته يارب".

‎ونشر حسن الرداد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يعلن فيه عن وفاة والدته. 

‎وقال حسن الرداد: توفيت إلى رحمة الله تعالى أحن وأطيب أم فى الدنيا السيدة فادية الرداد.. مع السلامة يا أغلى وأطيب أم فى الدنيا، سلمى لى على فادى وبابا، إن شاء الله نتجمع كلنا فى الجنة يا رب.. (إنا لله وإنا إليه راجعون)". 

‎وشارك حسن الرداد في  فيلم "توأم روحي" الذي تدور أحداثه في إطار رومانسي، وهو من بطولة حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، رجاء الجداوي، ومن إخراج عثمان أبو لبن، وإنتاج أحمد السبكي.

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