دور مرتضى منصور.. القصة الكاملة لرحيل مصطفى محمد عن الزمالك

يبدو أن رحيل مصطفى محمد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، عن القلعة البيضاء أصبح قاب قوسين أو أدنى خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.



وشهدت الأيام الماضية مفاوضات مكثفة من قبل نادي سانت إيتيان الفرنسى من الزمالك للحصول على خدماته مهاجمه المميز مصطفى محمد بعد المستويات الجيدة التى يقدمها اللاعب مع فريقه الأبيض وظهوره بشكل ملفت للغاية.



وبدأ موقف الزمالك يتغير تجاه رحيل مهاجمه مصطفى محمد خلال الفترة المقبلة بعد أن كان هناك رفض شديد لفكرة رحيله عن القلعة البيضاء.



ولم يأت تغير موقف الزمالك من رحيل مصطفى محمد من فراغ، وذلك بعد تمسك اللاعب بالرحيل ورفضه كل محاولات البقاء، مؤكدا أنه يمتلك وعدا علنيا وشاهده الجميع من قبل مرتضى منصور، رئيس الزمالك السابق، بالسماح برحيله عقب الانتهاء من بطولة دوري أبطال أفريقيا الماضية، والتى خسر الزمالك لقبها بعد هزيمته فى المباراة النهائية أمام الأهلى بهدفين مقابل هدف.



ولجأ مصطفى محمد إلى التمرد والغياب عن تدريبات الزمالك كنوع من الضغط على إدارة الأبيض والسماح له بتحقيق حلمه الأبرز بالاحتراف والمشاركة فى الدوريات الأوروبية، وخاطب مصطفى محمد مسئولى الزمالك بمساعدته فى تحقيق حلمه وعدم الوقوف أمام مستقبله الكروى.



ولعب البرتغالى باتشيكو المدير الفنى للزمالك دورا كبيرا فى رحيل مصطفى محمد بعد أن قرر خروج اللاعب من حساباته الفنية فى مباريات الزمالك الأخيرة والاعتماد على عمر السعيد فى قيادة الهجوم الأبيض، ونجح الزمالك فى مواصلة انتصاراته رغم غياب مهاجمه مصطفى محمد وبالتالى فتح الطريق أمام إمكانية الرحيل.



ويتواصل سانت إيتيان الفرنسي بشكل مستمر مع مصطفى محمد والزمالك من أجل حسم ضم اللاعب بشكل رسمي خلال الوقت الحالى، وتشير كل المؤشرات إلى أن اللاعب اقترب من الرحيل والانتقال إلى الدوري الفرنسي، خاصة بعد خروجه من حسابات الجهاز الفنى بجانب العرض المالى الجيد المقدم من قبل مسئولى سانت إتيان الفرنسى لضم اللاعب الذى نجح فى خطف كل الأنظار إليه فى الفترة الماضية نتيجة القدرات التهديفية المميزة التى يمتلكها وتواجده بشكل أساسى فى تشكيل منتخب مصر.

