ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

دور مرتضى منصور.. القصة الكاملة لرحيل مصطفى محمد عن الزمالك

الأحد 10/يناير/2021 - 12:25 م
مصطفى محمد
مصطفى محمد
Advertisements
عمرو الحلوانى

يبدو أن رحيل مصطفى محمد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، عن القلعة البيضاء أصبح قاب قوسين أو أدنى خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.


وشهدت الأيام الماضية مفاوضات مكثفة من قبل نادي سانت إيتيان الفرنسى من الزمالك للحصول على خدماته مهاجمه المميز مصطفى محمد بعد المستويات الجيدة التى يقدمها اللاعب مع فريقه الأبيض وظهوره بشكل ملفت للغاية.


وبدأ موقف الزمالك يتغير تجاه رحيل مهاجمه مصطفى محمد خلال الفترة المقبلة بعد أن كان هناك رفض شديد لفكرة رحيله عن القلعة البيضاء.


ولم يأت تغير موقف الزمالك من رحيل مصطفى محمد من فراغ، وذلك بعد تمسك اللاعب بالرحيل ورفضه كل محاولات البقاء، مؤكدا أنه يمتلك وعدا علنيا وشاهده الجميع من قبل مرتضى منصور، رئيس الزمالك السابق، بالسماح برحيله عقب الانتهاء من بطولة دوري أبطال أفريقيا الماضية، والتى خسر الزمالك لقبها بعد هزيمته فى المباراة النهائية أمام الأهلى بهدفين مقابل هدف.


ولجأ مصطفى محمد إلى التمرد والغياب عن تدريبات الزمالك كنوع من الضغط على إدارة الأبيض والسماح له بتحقيق حلمه الأبرز بالاحتراف والمشاركة فى الدوريات الأوروبية، وخاطب مصطفى محمد مسئولى الزمالك بمساعدته فى تحقيق حلمه وعدم الوقوف أمام مستقبله الكروى.


ولعب البرتغالى باتشيكو المدير الفنى للزمالك دورا كبيرا فى رحيل مصطفى محمد بعد أن قرر خروج اللاعب من حساباته الفنية فى مباريات الزمالك الأخيرة والاعتماد على عمر السعيد فى قيادة الهجوم الأبيض، ونجح الزمالك فى مواصلة انتصاراته رغم غياب مهاجمه مصطفى محمد وبالتالى فتح الطريق أمام إمكانية الرحيل.


ويتواصل سانت إيتيان الفرنسي بشكل مستمر مع مصطفى محمد والزمالك من أجل حسم ضم اللاعب بشكل رسمي خلال الوقت الحالى، وتشير كل المؤشرات إلى أن اللاعب اقترب من الرحيل والانتقال إلى الدوري الفرنسي، خاصة بعد خروجه من حسابات الجهاز الفنى بجانب العرض المالى الجيد المقدم من قبل مسئولى سانت إتيان الفرنسى لضم اللاعب الذى نجح فى خطف كل الأنظار إليه فى الفترة الماضية نتيجة القدرات التهديفية المميزة التى يمتلكها وتواجده بشكل أساسى فى تشكيل منتخب مصر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

قناة الزمالك: مصطفي محمد يرغب في الرحيل عن القلعة البيضاء

سانت إتيان .. مصطفى محمد ينافس 2 أفارقة وتونسيًا وإسبانيًا على قيادة هجوم النادي الفرنسي

خالد الغندور يكشف سر تمسك مصطفى محمد بالرحيل عن الزمالك

بعد شرط الزمالك.. هل يوافق «سانت إتيان» على دفع 6 ملايين دولار لضم مصطفى محمد؟

صفقة مستحيلة .. فشل انتقال مصطفى محمد لـ سانت إيتيان الفرنسي

4 صفقات مدوية.. كيف نجح الزمالك فى إحباط مخطط بيراميدز تجاه نجومه

ترشيحاتنا

أهم الأخبار.. وقف باسم سمرة ورحاب الجمل.. وفاة هادي الجيار بـ كورونا.. وإنقاذ فتاة من الغرق

اللهجة بدأت تتغير.. الزمالك يعلن خبرا سارا بشأن فرجاني ساسي

شوبير: رئيس النادي الأهلي السابق يدرس الترشح لرئاسة اتحاد الكرة

في عيد ميلاد أحمد سعيد عبد الغني .. تعرف على عمره الحقيقي

وزارة الشباب تعلن عن دراجات بمواصفات عالمية بـ1900 جنيه.. والحجز عبر "فوري"

هل يتم إلغاء الدورى بسبب كورونا؟.. اتحاد الكرة يجيب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أقارب الفنان هادي الجيار ينتظرون خروج جثمانه أمام مستشفى الهرم

ملفتة ومثيرة للجدل.. 10 صور تكشف عن إطلالات مريم أوزرلي

في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز أناقة سميرة سعيد بإطلالات مبهجة