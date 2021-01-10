ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ الجيزة يشكل لجان مرورعلى المنشآت التي تزاول أنشطة باستخدام مواد خطرة

الأحد 10/يناير/2021 - 12:38 م
اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
Advertisements
محمد الصاحى
أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قرارًا بتشكيل لجان للمرور على المنشآت التى تزاول أنشطة باستخدام مواد خطرة، وذلك فى إطار حرص المحافظة بالتنسيق مع عدد من الجهات فى الحفاظ على إجراءات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
 
وشمل قرار محافظ الجيزة تشكيل لجان فرعية بالمراكز والمدن والأحياء برئاسة رئيس المركز أو الحى المختص وعضوية ممثلين عن مديرية القوى العاملة والإدارة العامة للحماية المدنية ومدير إدارة شئون البيئة وعضو من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
 
وأشار المحافظ إلى أن اللجان تختص بالمرور على المنشآت التى تزاول أنشطة باستخدام مواد خطرة للوقوف على مدى جاهزيتها والتزامها باشتراطات الحماية المدنية والسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، مؤكدًا إجراء حصر شامل لكل المنشآت التى تتعامل بالمواد الخطرة والكيماوية ومتابعتها.
 
كما شكل محافظ الجيزة لجنة رئيسية برئاسة رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بالمحافظة وعضوية مدير مديرية القوى العاملة وممثل الإدارة العامة للحماية المدنية ومدير شئون البيئة بالمحافظة وذلك لمتابعة أعمال اللجان الفرعية. 

وكلف المحافظ بإعداد خطة للمرور الدورى على هذه المنشآت ومتابعة الالتزام بالاشتراطات والمحددات المنظمة للعمل واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشأة المخالفة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

محافظ البحيرة ووزير القوى العاملة يشهدان الملتقى الأول للسلامة والصحة المهنية..صور

سعفان يشهد ختام أسبوع السلامة والصحة المهنية بالبحر الأحمر ويكرم المنشآت الفائزة

حملات مكثفة لتطهير وتعقيم الشوارع والمؤسسات الحكومية بالبحيرة

لجان للمرور للتأكد من إجراءات السلامة والصحة المهنية في الدقهلية

عقب فيديو مستشفى الحسينية.. تشكيل لجنة لمراجعة كفاءة عمل خزانات وشبكات الأكسجين بالمستشفيات العامة

ترشيحاتنا

ارتفاع أسعار الشحن والمواد الخام عالميا وزيادة وشيكة للسلع المستوردة

هادي الجيار في حوار سابق لـ صدى البلد.. رأيه في محمد رمضان وماذا قال عن عادل إمام

في عيد ميلاد أحمد سعيد عبد الغني .. تعرف على عمره الحقيقي

اتحاد الكرة يقرر إيقاف الدوري الممتاز خلال يوليو المقبل.. تفاصيل

عدا شبرا - بنها الحر.. فتح كافة الطرق المغلقة بعد زوال الشبورة

بعد قنبلة زاهر.. 3 أسباب تمنع رمضان صبحي من العودة للأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أقارب الفنان هادي الجيار ينتظرون خروج جثمانه أمام مستشفى الهرم

ملفتة ومثيرة للجدل.. 10 صور تكشف عن إطلالات مريم أوزرلي

في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز أناقة سميرة سعيد بإطلالات مبهجة