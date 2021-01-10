محافظ الجيزة يشكل لجان مرورعلى المنشآت التي تزاول أنشطة باستخدام مواد خطرة

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قرارًا بتشكيل لجان للمرور على المنشآت التى تزاول أنشطة باستخدام مواد خطرة، وذلك فى إطار حرص المحافظة بالتنسيق مع عدد من الجهات فى الحفاظ على إجراءات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

وشمل قرار محافظ الجيزة تشكيل لجان فرعية بالمراكز والمدن والأحياء برئاسة رئيس المركز أو الحى المختص وعضوية ممثلين عن مديرية القوى العاملة والإدارة العامة للحماية المدنية ومدير إدارة شئون البيئة وعضو من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وأشار المحافظ إلى أن اللجان تختص بالمرور على المنشآت التى تزاول أنشطة باستخدام مواد خطرة للوقوف على مدى جاهزيتها والتزامها باشتراطات الحماية المدنية والسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، مؤكدًا إجراء حصر شامل لكل المنشآت التى تتعامل بالمواد الخطرة والكيماوية ومتابعتها.

كما شكل محافظ الجيزة لجنة رئيسية برئاسة رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بالمحافظة وعضوية مدير مديرية القوى العاملة وممثل الإدارة العامة للحماية المدنية ومدير شئون البيئة بالمحافظة وذلك لمتابعة أعمال اللجان الفرعية.





وكلف المحافظ بإعداد خطة للمرور الدورى على هذه المنشآت ومتابعة الالتزام بالاشتراطات والمحددات المنظمة للعمل واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشأة المخالفة.