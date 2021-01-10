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فن

مجدى كامل ينعى هادى الجيار بالدعاء له ..شاهد

الأحد 10/يناير/2021 - 12:39 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نعى الفنان مجدى كامل، الفنان هادي الجيار عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ونشر الفنان مجدى كامل صورة للفنان هادي الجيار وحرص على توديعه من خلالها، قائلا: " انا لله وانا اليه راجعون# الفنان الكبير هادي الجيار في ذمه الله# ربنا يجعل ماواه الجنه# البقاء لله".

وأعرب الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن حزنه الشديد لوفاة الفنان هادي الجيار، لافتا إلى أنه جار العمل على إنهاء أوراق الدفن  المطلوبة، وسيتم تشييع الجنازة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة الظهر أو العصر بعد التواصل مع أسرته.

وقال الدكتور أشرف زكي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إن الفنان هادي الجيار كان فنانا مؤثرا في الحياة الفنية والتمثيلية والاجتماعية ايضا، وكان على المستوى الشخصي من الشخصيات المؤثرة، ودائم التواصل مع زملائه.

وأعلن إيهاب فهمي عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان هادي الجيار بسبب فيروس كورونا عن عمر ناهز الـ 71 عاما، وكتب عبر حسابه على فيسبوك "تنعى نقابة المهن التمثيلية وجموع الفنانين هادى الجيار، إنا لله وإنا اليه راجعون فى جنة الخلد بإذن الله.

يذكر أن آخر أعمال الفنان هادي الجيار مسلسل "شديد الخطورة"، بطولة أحمد العوضى وحمزة العيلي وأحمد صيام وناهد رشدي وحسني شتا ومحمد الدقاق، ومن تأليف محمد سيد بشير. 

وكان الفنان هادى الجيار قد انضم فى وقت سابق لمسلسل "الاختيار 2" من بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، المقرر أن يعرض فى شهر رمضان المقبل، إخراج بيتر ميمى، حيث يتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، على أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، حيث من المتوقع أن تقدم سينرجى عملا ضخما خاصة في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكي.
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