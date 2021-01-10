بعد أحداث الشغب.. تطهير مبنى الكابيتول الأمريكي استعدادا ليوم تنصيب بايدن

من بين أكثر الصور إثارة للصدمة التي ظهرت في هجوم الأربعاء على مبنى الكابيتول الأمريكي، كان أفراد العصابات المؤيدة لترامب يحملون مضارب بيسبول ويحملون لافتات "Keep America Great" منتشرة فوق المنصة الافتتاحية على الجبهة الغربية للمبنى حيث كان قبل أربع سنوات دونالد أدى ترامب اليمين الدستورية.





ولم يكن مشهد مثيري الشغب وهم يركضون وسط سحب من الغاز المسيل للدموع في نفس المكان الذي أقسم فيه زعيمهم العزيز على "الحفاظ على دستور الولايات المتحدة وحمايته والدفاع عنه" مخيفًا بشكل رمزي.





وأكدت على التحدي الأمني ​​الهائل الذي تواجهه الحكومة الأمريكية الآن وهي تتجه نحو التنصيب المقبل - حفل تنصيب جو بايدن - على بعد أيام فقط.





واعلن ترامب إنه لن يحضر حفل تنصيب بايدن





وكما هو الحال مع أي تنصيب في العصر الحديث، تم إعلان صعود بايدن إلى الرئاسة في 20 يناير "حدثًا خاصًا للأمن القومي".





ويمنحها ذلك أعلى مستوى من الاستعداد الأمني​​، مع كل القوة النارية الهائلة التي يمكن للوكالات الفيدرالية بقيادة الخدمة السرية ومكتب التحقيقات الفيدرالي حشدها.





وفي أعقاب الهجوم على مبنى الكابيتول ، يتم الآن تعزيز مستوى الأمان المرتفع بالفعل بشكل كبير تجنبا لخطر تعرض الرئيس القادم ونائب الرئيس لخطر الاصابة بفيروس كورونا





ومن المتوقع أن يحضر ثلاثة رؤساء سابقين، وتسعة أعضاء في المحكمة العليا الأمريكية، ومعظم أعضاء الكونجرس - وجميعهم من المتوقع أن يحضروا التنصيب - لهجوم متكرر من قبل ترامب- الغوغاء المحرض هو أبعد من التأمل.



