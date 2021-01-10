الابن العاق.. أول قرار من النيابة بخصوص المتهم بضرب والدته في كفر الشيخ

أمرت النيابة العامة بحبس متهم تعدى على والدته (بدائرة مركز دسوق).





و رصدت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» تداول صورةِ سيدةٍ مصابة في وجهها نتيجة تعدي ابنها عليها بالضرب، وبفحص الواقعة تبين مباشرة «النيابة العامة» التحقيقات فيها واستماعها شكوى المجني عليها -صاحبة الصورة- من أن ابنها طردها من مسكنها تمهيدًا لبيعه بعد صدور قرار من «النيابة العامة» بتمكينهما منه بالمشاركة فيما بينهما، وأنه سبق و تعدى عليها بالضرب محدثًا إصابات بها، فنشرت حفيدتها صورتها على مواقع التواصل الاجتماعي لإغاثتها.





واكدت تحريات الشرطة صحة شكوى المجني عليها، وتبين بالفحص سابقة صدور حكم بحبس المتهم لتعديه عليها بالضرب.





و أمرت «النيابة العامة» بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.