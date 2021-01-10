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فن

محمد رمضان ينعى الفنان هادي الجيار بكلمات مؤثرة

الأحد 10/يناير/2021 - 05:09 م
محمد رمضان وهادي
محمد رمضان وهادي الجيار
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محمد بدران
نعى الفنان محمد رمضان، الفنان القدير هادي الجيار، الذي وافته المنية صباح اليوم متأثرا بإصابته بفيروس "كورونا" داخل مستشفى الهرم عن عمر يناهز 71 عاما"

ونشر محمد رمضان عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، صورة للفنان الراحل وكتب قائلًا : "انا لله وانا إليه راجعون .. توفى إلى رحمة الله أستاذ هادي الجيار الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويصبر أحبابه"

وكانت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، أعلنت وفاة الفنان هادي الجيار، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم عن عمر يناهز 71 عاما متأثرا بفيروس "كورونا".

يذكر أن آخر أعمال الفنان هادي الجيار هو مسلسل "شديد الخطورة"، بطولة أحمد العوضى وحمزة العيلي وأحمد صيام وناهد رشدي وحسني شتا ومحمد الدقاق، ومن تأليف محمد سيد بشير. 



وكان الفنان هادى الجيار قد انضم فى وقت سابق لمسلسل "الاختيار 2" من بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، المقرر أن يعرض فى شهر رمضان المقبل، إخراج بيتر ميمى، حيث يتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، على أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، حيث من المتوقع أن تقدم سينرجى عملا ضخما خاصة في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكي.


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