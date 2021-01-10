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محافظات

تكثيف أمني خلال تشييع جثمان والدة حسن الرداد

الأحد 10/يناير/2021 - 06:29 م
تشيع جثمان والدة
تشيع جثمان والدة حسن الرداد
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زينب الزغبي
انتشرت قوات الامن في محيط مسجد عمروبن العاص بمحافظة دمياط ،أثناء تشيع جثمان والدة الفنان حسن الرداد ،اليوم ، حيث ازدحم العشرات من اهالى محافظة دمياط امام المسجد وبجوار مقابر الاسرة الملاصقة للمسجد ،لحضور مراسم تشيع الجنازة والدفن بمقابر الاسرة.

وقام رجال الامن بحث المواطنين على التباعد اثناء صلاة الجنازة ولبس الكمامات الطبية حفاظا على صحتهم في ظل الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

كان قد شيع أهالى دمياط، جثمان والدة الفنان حسن الرداد من مسجد عمرو بن العاص بمدينة دمياط، بحضور الفنان حسن الرداد وشقيقته نيبال وحضور وبمشاركة العشرات من أبناء المحافظة. 

وتوفيت والدة حسن الرداد فادية الرداد مساء أمس السبت، وقرر نجلها دفنها فى مقابر الأسرة بمدينة دمياط بجوار مسجد عمرو بن العاص .
واقيمت  صلاة الجنازة بمسجد عمرو بن العاص الموجود بجوار منزل الراحلة بمسقط رأسها بمحافظة دمياط، ودفنها هناك بمقابر العائلة، وكان غادر الجثمان  المستشفى بعد شروق الشمس للحاق بأداء صلاة الجنازة بعد صلاة العصر. 

كان لفنانن حسن الرداد قد أعلن وفاة والدته عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك" قائلا: توفيت إلى رحمة الله تعالى أحن وأطيب أم فى الدنيا السيدة فادية الرداد، مع السلامة يا أغلى وأطيب أم فى الدنيا، سلمى لى على فادى وبابا، إن شاء الله نتجمع كلنا فى الجنة يا رب، إنا لله و إنا اليه راجعون".


يذكر ان الفنان حسن الرداد من مواليد مدينة دمياط بمحافظة دمياط واسرته ينتمون الى محافظة دمياط ومازال منزل العائلة بمدينة دمياط ومن المقرر ان يتلقي واجب العزاء بعد صلاة الجنازة بمنزل العائلة.


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